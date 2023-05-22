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全球科学家呼吁加强合作应对共同挑战

齐湘辉 马晓澄 洪泽华
2023年05月22日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：全球科学家呼吁加强合作应对共同挑战

　　 2023大湾区科学论坛开幕式21日在广州举行。本届论坛吸引了全球各地近百位院士及各领域专家与会，他们在会上呼吁加强科技合作，应对人类面临的共同挑战。

　　 1976年诺贝尔物理学奖得主、中国科学院外籍院士丁肇中表示，中国有世界一流的实验物理学家。他们有想象力，有发展新技术及领导国际合作的能力和经验，可以主持最前沿实验物理，继续为人类知识作出重要的贡献。

　　 加州大学伯克利分校教授丹尼尔·科曼在演讲中强调了国际合作对于应对气候变化挑战的重要性。他表示，综合的解决方案以及社会和文化赋能，可以显著加快深度脱碳以及社区和生态系统恢复的进程。

　　 香港科技大学校长、中国科学院院士叶玉如以粤港澳大湾区在应对人口老龄化方面可以发挥的作用为主题做了演讲。她表示，粤港澳大湾区是国家科技创新和经济发展的重要引擎，我们应该充分发挥大湾区的优势，加强跨领域、跨地域以及跨体系的合作，集聚三地以及国际科技创新力量，共同推动老龄化研究与应对措施的发展，为国家有效应对人口老龄化的战略需求贡献力量。

　　 香港理工大学校长、中国科学院院士滕锦光对进一步提升大湾区科技合作提出了建议，包括设立大湾区研究资助基金、设立一批大湾区实验室、共同建设大科学装置、设立短期的教师交换机制，以及以各种形式增加学生交流交换机会等。

　　 2023大湾区科学论坛由“一带一路”国际科学组织联盟发起，科学技术部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会指导，广东省人民政府主办。

(责编：申佳平、陈键)
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