人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第六届进博会在墨西哥举办推介会

吴昊 朱雨博
2023年05月22日09:00 | 来源：新华社
小字号

原标题：第六届进博会在墨西哥举办推介会-新华网

　　第六届中国国际进口博览会（进博会）推介会19日在墨西哥首都墨西哥城举行。墨西哥政府部门、行业协会、企业和媒体代表等近200人出席。

　　中国驻墨西哥大使张润在致辞中表示，墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴，两国建交51年来经贸合作成果丰硕。希望墨西哥各级政府和企业积极参加进博会，共享中国改革开放和经济发展红利。

　　中国国际进口博览局副局长孙成海表示，中墨双边贸易基础深厚，希望更多墨西哥企业借助进博会平台找到商机，期待墨西哥当地机构能进一步发挥优势，组织更多优质展客商参展。

　　墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯表示，自首届进博会以来，墨西哥企业一直积极参与，有效推动墨中贸易往来，也为墨西哥产品和服务进入中国市场创造有利条件。

　　在当天活动现场，墨西哥牛肉出口协会代表等分享往届参展感受及对华出口经验。中国国际进口博览局与墨西哥外贸、投资和技术企业理事会签署进博会长期合作备忘录。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《2023中国金融政策报告》：从四个方面助力中国式现代化中国特色金融之路
　　人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）2023清华五道口全球金融论坛今日在北京开幕。论坛发布了以“助力中国式现代化的中国特色金融之路”为主题的《2023中国金融政策报告》（以下简称《报告》），对我国去年以来金融部门的政策实践经验进行总结回顾，并对未来的金融形势及发展进行展望。…
茅台参与设立两支产业基金：合理提升资金收益率更好创造价值
　　上市公司参与设立产业基金，并不少见。但对于白酒企业茅台来说，最近宣布参与设立两支产业基金后，引起了社会各界广泛关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部