吴昊 朱雨博

原标题：第六届进博会在墨西哥举办推介会-新华网

第六届中国国际进口博览会（进博会）推介会19日在墨西哥首都墨西哥城举行。墨西哥政府部门、行业协会、企业和媒体代表等近200人出席。

中国驻墨西哥大使张润在致辞中表示，墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴，中国是墨西哥全球第二大贸易伙伴，两国建交51年来经贸合作成果丰硕。希望墨西哥各级政府和企业积极参加进博会，共享中国改革开放和经济发展红利。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，中墨双边贸易基础深厚，希望更多墨西哥企业借助进博会平台找到商机，期待墨西哥当地机构能进一步发挥优势，组织更多优质展客商参展。

墨西哥外交部亚太司司长费尔南多·冈萨雷斯表示，自首届进博会以来，墨西哥企业一直积极参与，有效推动墨中贸易往来，也为墨西哥产品和服务进入中国市场创造有利条件。

在当天活动现场，墨西哥牛肉出口协会代表等分享往届参展感受及对华出口经验。中国国际进口博览局与墨西哥外贸、投资和技术企业理事会签署进博会长期合作备忘录。

(责编：申佳平、陈键)

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