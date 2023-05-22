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62个外资项目签约 中国—中东欧国家博览会取得多项成果

魏董华
2023年05月22日09:01 | 来源：新华网
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原标题：62个外资项目签约 中国—中东欧国家博览会取得多项成果

　　国内外采购商到会超过1.5万名，促成中东欧商品采购意向订单超100亿元，签约外资项目62个……第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波成功举办，充分展现了中国愿与中东欧国家分享机遇的诚意，收获了务实合作的成果。

　　据介绍，本届博览会有5000种中东欧商品参展，展示商品数量较上届增长25%。一批欧盟地理标志产品首次集中亮相，匈牙利魔墙显示屏、斯洛文尼亚滑雪设备器材等一批中东欧品牌产品首次进入中国参展。本届博览会有超过1.5万名专业采购商，超过3000名参展商，其中中东欧展商407家，促成中东欧商品采购意向订单105.31亿元。

　　国际合作方面，与29家中东欧国家官方机构或商协会建立常态化合作机制，博览会期间共签约外资项目62个，总投资177.8亿美元，同比增长17.7%。其中，世界500强和行业龙头企业项目17个，项目涉及高端装备制造、生物医药、数字经济等高精尖行业领域。

　　在人文交流领域，各项人文交流活动的线下互动总人次超过20万。中国—中东欧国家职业院校产教联盟正式纳入中国—中东欧国家合作框架，成为全国职教领域首个纳入合作框架的多边合作平台。

(责编：申佳平、陈键)
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