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2023清华五道口全球金融论坛：在推进全球零碳金融治理中提升我国金融高水平开放

2023年05月22日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）2023清华五道口全球金融论坛近日在北京举办。在以“推进全球零碳金融治理 促进金融高水平开放”为主题的全体大会上，与会嘉宾认为，实现碳达峰碳中和是中国经济发展的“范式转变”，也必然推动中国金融的“范式转变”，向零碳金融全面转型。构建具有中国特色的零碳金融体系，推动世界零碳金融治理机制的构建和发展，推进中国金融高水平的对外开放，方能实现“换道超车”。

全体大会八：推进全球零碳金融治理 促进金融高水平开放。主办方供图

国际货币基金组织原副总裁、中国人民银行原副行长朱民表示，随着碳中和的全面落地和进行，金融业进入零碳金融时代，全球零碳金融合作与竞争已经展开。零碳金融全球治理机制的构建是自下而上的协同效用，从绿色金融到零碳金融，我国始终处于全球领先地位。在世界零碳金融治理中实现我国金融的高水平开放，应构建具备中国特色的零碳金融市场，完善碳中和融资配比，积极地参与零碳金融的全球治理机制建设，在全球治理机制的构建中推进中国金融业的进一步改革和开放。

我国在国际金融合作方面有哪些进展？中国人民银行研究局局长王信表示，实现“碳达峰”“碳中和”目标，要推动中国金融向零碳金融的转型。中国可持续金融的发展和相关国际合作是相互促进、相辅相成的，形成了很好的良性循环。“我们积极参与国际间协调合作， 2016年中国担任G20主席国期间，通过初步建立绿色金融指导意见，搭建绿色金融的框架等方式，全方面参与绿色金融、可持续金融体系发展的国际协调工作。”

能源绿色转型对全球金融格局有何影响？中国银行研究院院长陈卫东表示，新能源的发展对金融提出了新的要求，一方面新能源等金融属性将不断显现，碳市场成为改变全球金融市场体量、结构和治理规则的重要力量。未来碳交易市场可能会成为推动绿色转型的重要手段和方式，碳市场的价格会持续上涨，交易量将会大幅度上升。另一方面，新能源革命与金融密切相关，在全球能源加速转型和地缘政治发展的情况下，能源绿色转型将推动新能源快速发展，新能源相关产品交易计价的决定权将逐步转向亚太地区。

“我国的金融开放程度也在稳步提升。”中央财经大学国际金融研究中心主任张礼卿说，中国在加入世贸组织后启动了金融开放的进程，从逐渐放开直接投资流入和流出限制，到通过引入QFII、RQFII、QDII、沪港通、深港通、债券通、理财通，到宣布“互换通”等系列资本市场开放举措，以及将对外发债的审批制改成登记备案制，再到取消外部投资者进入金融机构的股权投资比例，金融业开放步伐稳步推进。在新发展格局下，我国应积极参与国际碳金融规则的制定，在全球零碳金融领域发展中发挥引领作用。

(责编：乔业琼、吕骞)
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