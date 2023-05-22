人民网记者 杜燕飞

“进入中国30多年来，我们见证并参与了中国医疗健康事业的飞速发展。这次中国之行，我感受到了中国扩大对外开放、改善营商环境的信心，特别是持续鼓励创新。这种创新思维和更加开放的态度，不仅将扩大和提升中国高质量医疗服务的可及性，也让中国未来可以成为全球重要的医疗科技创新策源地。”美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨日前在接受人民网记者采访时表示，未来美敦力将进一步推进中国本土化布局，融入本土创新生态圈，助力中国医疗科技行业高质量发展。

美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨。受访者供图

看好在中国发展前景 加速推进本土化布局

当前，中国经济稳中向好，高水平对外开放不断扩大，营商环境持续优化，为跨国企业在中国发展提供了广阔平台。越来越多的跨国企业加速推进本土化布局，坚定在中国发展的信心和决心。

杰夫·马萨表示，今年4月26日，美敦力康辉常州科技园项目正式开工建设。该科技园集生产、研发、孵化、客户体验于一体，属于兼顾当前行业需求与未来产业发展的综合性骨科与神外领域的创新科技园，是美敦力在常州康辉基地的基础上启动的新一轮本土化布局，将提升长三角区域高端医疗器械和智能设备的研发和生产能力，让更广泛的患者享受到医疗科技带来的先进医疗服务。

据介绍，2012年美敦力完成了对康辉的收购。10年来，位于常州的美敦力康辉基地汇聚了全球智慧的前沿技术和制造工艺，其配备的上千套生产设备中，代表了中国骨科制造的领先水平。目前，美敦力全球70%的骨科工具来自该基地，产品销售至全球60多个国家和地区，在美敦力骨科业务板块中承担着重要作用。

“对我个人而言，该项目意义非常重要。10年前，我促成了美敦力对康辉的收购。10年来，我看到该项目不断发展，以前只是聚焦骨科手术工具和植入物的生产，将来也会设计和生产本土化的脊柱手术机器人系统、术中影像系统和导航系统等，帮助中国骨科医生更好地完成手术，更好地服务患者。”杰夫·马萨说。

这只是美敦力在中国发展的一个缩影。就在项目开工建设的同一天，美敦力投资建设的上海临港医疗科技产业基地正式启动。该基地将与本地产业资源联结，制造本土开发的心脏植入电子设备，提升产品创新孵化和人才培养，为中国市场输送贴近本土需求的心脏疾病解决方案。

专家认为，当前，中国正在加速步入老龄化社会，随着“健康中国2030”战略持续推进，中国医疗健康系统建设将持续完善，特别是基层医疗基础设施，更多的创新疗法将有机会在中国得到广泛应用。

“我们非常看好在中国发展的前景。当前，美敦力正联合地方政府、医疗机构和行业伙伴，深化合作，共同推进供应链及生产本土化，降低创新技术成本，提高可负担性；在中国设计开发新技术，并进行符合中国独特需求的定制化改造；融入本土创新生态圈，支持中国初创企业创新，通过技术创新帮助提升中国医疗机构能力，让更多中国患者获得高质量的医疗服务。”杰夫·马萨说。

融入本土创新生态圈 助力医疗行业高质量发展

医疗行业是创新驱动的行业。当前，全球医疗科技创新力量正聚焦如何整合不同领域的前沿技术、创造以患者为中心的临床解决方案，并以更快的创新速度来服务患者。

《中国医疗器械行业发展现状与趋势》显示，2022年中国医疗器械市场规模达9582亿元，近7年复合增速约17.5%，已跃升为全球第二大市场。在此背景下，医疗科技企业尤其是创新技术，在中国发展空间很大。

杰夫·马萨认为，尽管发展空间很大，但全球医疗体系面临复杂的挑战，决定了没有一家公司可以独立实现疾病预防、诊断和治疗等方面创新，需要业内所有公司，无论大小，通力合作。基于此，继2016年首期基金后，今年4月25日，美敦力又启动了一支聚焦中国市场的风险投资基金——美敦力中国II期基金。

“美敦力中国II期基金以本土医疗市场需求为导向，通过投资和孵化的方式推动中国医疗科技初创企业的创新产品更快更好地进入临床，惠及更多中国乃至全球患者，也帮助我们进一步融入本土创新生态圈。”杰夫·马萨介绍，该基金成立后，将重点关注处于早、中期发展阶段的本土医疗科技创新企业，探索数字化、人工智能、机器人等医疗科技，投资心血管、神经、肿瘤等重大疾病相关的诊断和治疗产品。此前，美敦力中国一期基金已经投资了手术机器人、神经调控、五官科等领域的10家中国初创企业。

与此同时，优质医疗的应用也离不开医生群体服务水平的提升。为促进全球先进技术临床应用，加速创新疗法服务本土患者，2005年，美敦力创新中心（上海）正式成立，为中国乃至亚洲的医护人员提供临床培训；2021年，美敦力在中国的第二座创新中心在成都成立。

“两座创新中心联动，平均每年可培训医疗专业人士约15000人次。”杰夫·马萨表示，未来，两座中心将为提升医疗服务水平发挥更大的“双中心效应”，助力中国中西部乃至更广泛的基层医疗发展，促进本土医疗服务的升级及优质医疗资源的广泛可及，推动中国医疗科技行业高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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