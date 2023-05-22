神舟十六号计划近日择机实施发射 船箭组合体转运至发射区
2023年05月22日18:55 | 来源：新华网
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5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）
新华社酒泉5月22日电（李国利、邓孟）记者从中国载人航天工程办公室了解到，5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射。
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体准备转往发射场。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体转运至发射塔架。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体转运至发射塔架。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）
5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体准备转往发射场。新华社发（汪江波 摄）
(责编：胡永秋、袁勃)
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