5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）

新华社酒泉5月22日电（李国利、邓孟）记者从中国载人航天工程办公室了解到，5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射。

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体准备转往发射场。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体转运至发射塔架。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体转运至发射塔架。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体在转运途中。新华社发（汪江波 摄）

5月22日，神舟十六号载人飞船与长征二号F遥十六运载火箭组合体准备转往发射场。新华社发（汪江波 摄）

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经