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华为15小时完成全球88家子公司MetaERP大规模切换

2023年05月22日19:35 | 来源：环球网
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原标题：华为15小时完成全球88家子公司MetaERP大规模切换

5月22日，华为在内部“心声社区”公开MetaERP替换的幕后：15小时完成全球88家子公司大规模切换备选。

ERP（Enterprise resource planning，企业资源计划）是最关键、最重要的企业级IT应用。在过去20余年间，ERP作为华为企业经营最核心的系统，支撑了华为每年数千亿产值的业务，以及全球170多个国家业务的经营。

据消息称，为了尽量减少对业务的影响，同时充分发挥MetaERP先进性，让业务运营更安全高效，华为公司决定在2023年将全球200多个子公司分两批进行切换。5月份进行了首批MetaERP大规模切换，涉及亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6个账务共享中心、75个国家，合计88家子公司，业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业。

历经半年的方案设计和开发，通过业务验证，华为于5月13日9点开始启动切换计划，预计在24小时内完成割接。

5月13日，上午9点，随着华为“全球切换指挥中心”一声令下，“MetaERP全球覆盖启动”。

9:00-13:30 老ERP关账。5分钟内完成作业系统冻结，业务数据不再写入老ERP系统，为最后一批数据迁移做准备。各账务共享中心（马来西亚、罗马尼亚、阿根廷、毛里求斯、成都、深圳）同步在4个小时内完成88个子公司的业务处理、过账、对账、关闭会计期等关账作业，正式告别老ERP系统。

13:30-18:00 完成最后一批数据迁移。MetaERP销服、供应、采购、财经各领域IT产品完成263亿行数据从老ERP到MetaERP的迁移及验证。

18:00-20:00 完成应用部署。MetaERP各领域IT产品及华为云、HIS支撑团队完成300多个应用及平台部署任务。

20:00-23:59 全球5大地区部同步启动业务上线。各地区部、共享中心在MetaERP完成首批233个业务单据的作业。各地区部总裁现场指导并宣布地区部MetaERP业务成功上线。

5月14日0:00，全球切换指挥中心宣布“MetaERP5月切换成功”。

华为全球项目组经15小时鏖战完成平稳割接，比计划提前9个小时。MetaERP进入稳定运行阶段。

据华为方面称，基于全栈自主可控的操作系统、数据库和编译环境构建的MetaERP，已支撑了华为技术等核心子公司的业务，本次也验证了全球大规模业务支持能力。基于云原生架构、分布式部署能力，实现了全球上万用户跨区域等距服务，秒级体验；基于元数据多租的灵活编排能力，实现了全球税法和会计准则差异化场景的敏捷响应；基于大数据及人工智能等技术，实时业务监控、分析、诊断、控制，实现了全球多币种资金核算准确、数据一致、不错一分钱。

为了实现88家子公司业务在极短时间内完成割接，对业务影响最小，项目组构建了完整的方案模板、自动化测试及切换工具、协同作战指挥平台：沉淀20多个标准方案模板，实现区域业务场景2周内完成适配；构筑8767个分钟级，端到端自动化测试流水线，3周内完成全球1.5万个测试场景验证；构建数据迁移、系统部署自动化工具及数字化指挥大屏，支撑全球跨地域跨时区一千多人次、三千多任务协同作战，同时批量割接。

华为方面表示，“本次成功切换，覆盖90%的全球税法和会计准则，完全覆盖全球销售、供应、采购、交付、财经等场景，同时构建了跨领域、跨时区高效协同作战能力，此次切换成功标志着MetaERP已具备全球化能力。”（记者 张阳）

(责编：董童、李源)
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