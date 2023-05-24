本报记者 颜 珂 申智林

室外，一抹绿色非常醒目，全球最大的2400吨全地面起重机昂首屹立；室内，四臂凿岩车超长“手臂”张开，两分钟就能自动完成5米深钻孔作业；自然灾害防治技术装备专题展区内，自动识别、卫星制导，面对火情即查即灭的防灾飞机备受关注……

近日，第三届长沙国际工程机械展览会举行，全球1500余家企业携2万余件展品，汇聚湖南长沙。五颜六色、形式各异的钢铁“大块头”，让约30万平方米的展区成了工程机械的竞技场。

展会也是窗口，透视这个亚洲最大的工程机械国际性展会，我国工程机械行业有哪些新动向、新趋势、新变化？记者进行了探访。

关键零部件、技术实现创新突破

展会刚开幕，湖南启泰传感科技有限公司董事长王国秋就和主机厂商交谈起来。这家企业致力于金属基微机械微电子系统压敏芯片和相关压力传感器的研发、生产，为工程机械提供关键零部件。

缺少关键零部件和技术，曾是国内众多工程机械企业的痛点。此次展会气象一新：参会的1500余家企业中，百分之七八十都是配套零部件企业。

“凭借产业链优势，我们的产品一经推出，就进入了国内几大主机厂商的测试序列。”王国秋说，得益于国内头部厂商的支持，产品在复杂的工况环境中持续经受检验，加快了更新迭代。

“我们自研自制的静液压变速箱产品，载荷5吨至8吨，设计思路与传统的进口产品不一样，更节能、可靠、高效，已实现广泛应用。”柳工柳州传动件有限公司总经理鄢万斌说。

不仅是关键零部件，主机企业全球首款新品超30个，新技术首次发布超200项；配套企业相关发布达1000项，推出全球创新产品和创新技术120项……行走展会现场，各厂商新产品、新技术集中“竞演”，折射着工程机械产业在技术、平台、理念等多层面实现创新突破。

走进三一重工股份有限公司长沙18号工厂控制室，占地达10万平方米的车间，实时呈现在多块显示屏上。机器人运行情况、生产线加工进度等各项数据，经过智能化系统整合可一键调取掌握。

“18号工厂改造5年多来，产能提升123%、生产效率提升98%、整体自动化率升至76%，可生产多达263种机型。”三一重工智能制造专家饶有福表示，公司通过建立数字化柔性重型设备制造系统，实现工厂转型升级。

湖南湘江新区的中联智慧产业城土方机械园，每6分钟可下线一台挖掘机。在这里，工业人工智能、数字孪生等150项行业前沿技术被运用至各生产环节，实现从备料到焊接、加工、涂装、装配、调试全方位全流程智能制造。

鄢万斌告诉记者，从过去传统模式下的跟跑，到跳出固有思维、开辟新赛道领跑，国内工程机械产业在研发、试验和生产方面勇于探索，结出累累硕果。

智能化、绿色化发展孕育新优势

在展会E2馆，一台智能设备的现场演示吸引不少观众驻足：不同于以往工程机械给人的“粗笨”感觉，在工作人员的无线遥控下，这台剪叉式高空作业平台轻松做出举升和转向等动作。“这款产品能实现智能避障、顶部防撞和无线遥控，还增加了身份识别功能。”山河智能高空机械事业部负责人介绍。

参展的业内人士表示，智能化、绿色化产品深入拓展各应用场景，成为我国工程机械行业面向全球市场竞争的新优势。

“在电动化工程机械的推广方面，国内市场比国际力度更大，接受度也更广。”鄢万斌说，柳工此次带来的10款产品都是电动化产品。

《工程机械行业“十四五”发展规划》提出，未来要升级绿色产品概念，全面推进绿色发展，实现工程机械装备制造环节的绿色制造和使用过程中的绿色施工。2022年12月1日，非道路移动机械正式实施“国四”排放标准。此次展会是标准实施后工程机械行业的国际性首展，绿色成为当仁不让的主色调。

“绿色发展是工程机械行业未来的方向。”长沙国际工程机械展览会项目执行秘书长张飚介绍，本届展会所有非道路产品均已实现“国四”排放标准，可上路产品则达到更高级别的“国六”标准。此外，近40%的主机企业带来了电动化设备。

工业和信息化部相关负责人在展会上表示，我国工程机械产业已在智能化、绿色化转型的多个层面提速，目前已培育建设11家智能制造示范工厂，近百个智能制造典型应用场景，20余家绿色供应链管理企业。下一步，将进一步推动工程机械行业高质量发展。

高技术产品海外销售呈现新势头

“4月份，这台移动重型筛分站先后发往德国和中东。”展会上，广西美斯达工程机械设备有限公司副总裁黄发强指着一台展品介绍。

在移动式破碎站、移动式筛分站这一细分领域，美斯达已经在国际市场上占据不小的份额。“去年产品拓展到近40个国家和地区，海外市场销售额占企业整体销售额的30%以上。”黄发强说。

据了解，2022年，三一重工海外市场营收365.71亿元，在总营收中占比近半；中联重科出口销售收入同比增长超七成；铁建重工海外营收同比增长512.04%，新签、中标合同额同比增长74.47%……

中国工程机械工业协会的数据显示，2022年，我国工程机械出口再创新高，达到443.02亿美元。其中，高技术工程机械出口明显增长：履带挖掘机出口额同比增长65.8%，轮式挖掘机出口额同比增长53.3%，320马力以上推土机出口额增长87.8%，非公路矿用自卸车出口额增长78.6%……

今年以来，多家工程机械企业的海外销售继续保持良好增长势头。出口强劲增长的动力靠什么？业内人士表示，除智能化、电动化技术带来的产业竞争优势外，日益成熟的产业链优势以及工程机械企业定向服务国际市场的能力提升也是重要因素。

“中国工程机械在国内经过几十年的基建打拼，各种工况都碰到过，经过国内市场考验的工程机械将在国际上大显身手。”中国工程机械工业协会会长苏子孟表示，而且同样性能的产品，国产品牌的价格优势显著。

张飚说，为进一步促进企业交流，展会举行超百场商务洽谈会，参展商特邀的9060多名采购商，来自“一带一路”沿线国家和地区及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国的专业买家，也有了同参展企业直接交流的机会，为中国工程机械走向国际提供更多机会。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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