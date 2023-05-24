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上海推动要素市场化配置改革

公共资源“一网交易”超1.3万亿元

2023年05月24日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海5月23日电  （记者谢卫群）“我们在市中心的一幢物业，自从加入公共资源交易平台后，参与承租竞价的单位及企业明显增多，租金因此大幅提高。”上海某国有企业分管负责人表示。

　　上海市公共资源交易中心近日公布的数据显示：2022年，上海全年交易规模突破1.3万亿元，再创新高。继“一网通办”“一网统管”之后，上海打造了第三张网——公共资源“一网交易”。与改革前相比，公共资源交易规模增长了近一倍。

　　所谓公共资源交易，是指涉及公共利益、公众安全的具有公有性、公益性的资源交易活动，包括工程招标、司法拍卖、政府采购，以及土地、国有产权、技术和知识产权、碳排放交易等。

　　2020年5月，上海市开展公共资源“一网交易”改革，将其作为上海推动要素市场化配置改革的先手棋。此前，上海的公共资源交易分散于各部门、各单位以及各区，制度、标准各不相同。2021年起，上海提出公共资源交易的三个统一：统一制度体系、统一市场体系、统一管理体系。由此推动公共资源交易从分散到集中、规则从分立到统一、信息从分割到共享、系统从分设到联通、市场从分隔到联动。

　　以市级公共资源交易平台为枢纽，原有相关各部门、各单位、各区的交易平台成为一个个节点，逐步形成统一平台体系。“一网交易”总门户让经营主体“进一网、能通办”。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月24日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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