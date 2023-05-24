5月23日，珠峰科考登山队员在冲顶。

新华社特约记者 拉 巴摄

本报拉萨5月23日电 （记者申琳）记者从第二次青藏高原综合科学考察研究队获悉：5月23日上午，“巅峰使命2023”珠峰科考登山队员成功登顶！科考队完成了海拔8830米世界海拔最高的自动气象站技术升级，数据通过该气象站成功传输至海拔5200米的珠峰大本营。科考队还顺利完成了雪冰样品采集、冰芯钻取、冰塔林无人机航测等10多项既定科考任务。

“2023年实施的珠峰科考是在国家颁布《中华人民共和国青藏高原生态保护法》之际实施的标志性科考活动。持续开展‘巅峰使命’珠峰科考，是第二次青藏科考队落实《中华人民共和国青藏高原生态保护法》的重要科考实践。”第二次青藏科考队队长姚檀栋院士说，“珠峰科考已经实现了登山科考向科考登山模式的转变，实现了从‘攀登’到‘了解’再到‘保护’的思路转变，实现了新技术和新手段的应用，包括一些‘硬核科技’，取得了重要国际影响。”

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 06 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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