人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

登顶珠峰！我科考队员完成多项科考任务

2023年05月24日06:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　5月23日，珠峰科考登山队员在冲顶。
　　新华社特约记者 拉 巴摄

　　本报拉萨5月23日电  （记者申琳）记者从第二次青藏高原综合科学考察研究队获悉：5月23日上午，“巅峰使命2023”珠峰科考登山队员成功登顶！科考队完成了海拔8830米世界海拔最高的自动气象站技术升级，数据通过该气象站成功传输至海拔5200米的珠峰大本营。科考队还顺利完成了雪冰样品采集、冰芯钻取、冰塔林无人机航测等10多项既定科考任务。

　　“2023年实施的珠峰科考是在国家颁布《中华人民共和国青藏高原生态保护法》之际实施的标志性科考活动。持续开展‘巅峰使命’珠峰科考，是第二次青藏科考队落实《中华人民共和国青藏高原生态保护法》的重要科考实践。”第二次青藏科考队队长姚檀栋院士说，“珠峰科考已经实现了登山科考向科考登山模式的转变，实现了从‘攀登’到‘了解’再到‘保护’的思路转变，实现了新技术和新手段的应用，包括一些‘硬核科技’，取得了重要国际影响。”


　　《 人民日报 》（ 2023年05月24日 06 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国企改革两大专项工程“科改行动”“双百行动”再扩围
　　人民网北京5月23日电 （黄盛）日前，国务院国资委发布了最新“科改企业”名单和最新“双百企业”名单。其中，“科改企业”数量扩至672户，“双百企业”数量扩至580户。…
陈景润诞辰90周年纪念会暨陈景润学术思想研讨会在京举行
　　人民网北京5月23日电 （记者栗翘楚）5月22日，陈景润诞辰90周年纪念会暨陈景润学术思想研讨会在京举行。中国科学院院士杨乐，中国科学院院士陆汝钤，中国科学院院士严加安，中国工程院院士崔俊芝，中国科学院院士袁亚湘，中国科学院院士马志明，中国科学院院士席南华，中国科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院副院长张平，中国科学院院士周向宇，厦门大学副校长江云宝，华北水利水电大学副校长王天泽，中国科学院数学与系统科学研究院研究员李文林，中国科学院数学与系统科学研究院研究员田野，陈景润的夫人由昆和儿子陈由伟参加纪念会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部