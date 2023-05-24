本报记者 王 沛 李 蕊

消费是我国经济增长的重要引擎。中央经济工作会议提出：“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。”

当前，多地出台一系列恢复和扩大消费的有力举措：山东青岛加强消费者权益保护，优化消费环境；湖南长沙提升商圈能级，培育消费载体；重庆设置沿街摊区，激发消费活力；陕西西安借助数字化手段，丰富消费场景。本版今起推出“挖掘消费潜力”系列报道，呈现各地的不懈努力和消费的回暖态势。

——编 者

良好的消费环境是提振消费信心的前提。前不久，中国消费者协会发布《2022年100个城市消费者满意度测评报告》，山东省青岛市的测评得分位居全国第二，近几年在这一榜单上的排名稳步提升。青岛到底发生了怎样的改变？有哪些经验值得推广借鉴？带着疑问，记者前去一探究竟。

平台更新换代，环境提质升级

伴着晨光，拖着购物车，青岛市崂山区市民辛爱华，早早到了家附近的欢乐大家庭农贸市场。

“新鲜水产！新鲜水产！”抑扬顿挫的叫卖声，开启了菜市场的一天。步入市场，记者眼前一亮：地面干净，灯光明亮，蔬菜区、水产区等界限分明，摊位规范整洁，菜品码放有序。

“这环境，像不像逛商超？”辛爱华边选菜边说，“我家住在这边许多年了，周围就这一个农贸市场。几年前，这里还是另一番模样，一进门，腥味熏鼻，菜叶、污水遍地。”

农贸市场为什么变美了？原来，为顺应消费升级趋势，青岛市开展了农贸市场提升三年攻坚行动。崂山区借势发力，引导欢乐大家庭农贸市场完成升级改造和搬迁安置等工作，扩大经营面积2000余平方米，增加了中央空调、无线网络、通风排水等硬件设施。

市场一角，经营着两个摊位的摊主马淑慧已将蔬菜一一归置好，堆成错落有致的小山。市场改造后，她的生意明显变好了。

穿过熙熙攘攘的人群，辛爱华来到马淑慧的摊位前，仔细一瞧，大白菜的阔叶上，还沾着晶莹的露珠。选好、过秤、打包，马淑慧顺手递给辛爱华一张小票，上面印有一个二维码。记者用手机扫描，立即查询到了白菜的产地、价格。

马淑慧的摊位旁，置有一块信息公示屏，营业执照、许可信息、诚信等级等一目了然；抬头看，市场入口处的墙上，挂有一块电子大屏，实时滚动播放商户名称、当日价格、产地、农残检测结果等信息。

“硬件改造，软件也随之升级。我们实施了智慧农贸工程，每天将上百批次的蔬菜检测信息录入智慧平台，商户从各自电子秤端或手机端输入商品的种类、价格等，同步显示到大屏幕上，让消费者买得放心、商户卖得清楚、监管更加全面。”欢乐大家庭农贸市场主办方负责人张景安说。

在市场逛一圈，不仅能买菜，还能理发、缝衣、找家政。“我们为周边市民提供‘邻里中心’式消费体验，去年市场的交易规模达6500多万元。”张景安说。目前，青岛市新建和升级改造农贸市场10处，创建优秀规范化农贸市场45处，购物环境明显提升。

“农贸市场是青岛推进消费环境提质升级的一个缩影。我们还打造了放心消费示范区域，台东步行街、即墨古城等带动效应明显。同时深化‘质量强市’建设，启动新一轮‘品质青岛’塑造工程，建立由1000家中小企业组成的品牌培育基础库，推动增加高品质消费品供给，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。”青岛市市场监督管理局党组书记、局长高善武介绍。

建设维权服务站，保护消费者权益

“去年买的鞋子，最近才穿一个月就开裂，退货还是换货，横竖得有个说法！”今年3月，在青岛市李沧区利客来李村购物中心一家鞋店，顾客李女士与店员僵持不下，当晚便投诉至李沧区市场监督管理局。

次日一上班，李沧区市场监督管理局工作人员王剑宏便直奔购物中心的服务台。只见一块银白色牌子挂在服务台显眼位置，上书几个红色大字——“消费维权服务站”，还公示了投诉电话。

进一步了解情况后，王剑宏和服务站工作人员一起来到鞋店。没想到，店员也一肚子苦水：“鞋子已经卖了一年多，已超出三包期限，不符合公司的退换货和维修规定，我们也只能照章办事。”

去年11月，为优化消费者体验，青岛利客来集团股份有限公司提出无忧退换货服务承诺：7天无理由退货，30天穿戴类无忧退货，90天质保退货。

考虑到李女士的鞋子实际只穿了一个多月，王剑宏协调双方，启动退换货绿色通道。最终，李女士的旧鞋作价300元，置换了一双新鞋。

“通过把服务站建在消费集中的场所内，缩短纠纷时限，节省消费者维权的时间和成本，实现一般消费纠纷和解在企业、化解在基层、解决在源头。”李沧区市场监督管理局局长周利砚说。

这几年，青岛市积极推动消费维权线上线下协同发展，建立消费维权服务站2.81万家，其中线上维权服务站1121家，覆盖商超、街区、综合体等消费集中场所以及十多个行业协会。

与此同时，青岛市市场监督管理局与青岛市消费者权益保护委员会联动，出台了《青岛市消费维权服务站规范化建设工作方案》，统一规范建站条件、建站流程、标识牌、工作职责等。

“除了建立健全消费纠纷和解制度、解决消费者投诉的问题，服务站还有宣传消费维权的相关法律法规规章、协助消费侵权行为调查等职责。”周利砚说。

2022年，青岛市场监管系统受理消费投诉36万余起，为消费者挽回经济损失4000余万元；全市各级消保委系统受理消费者咨询、投诉88769件，处结率100%，为消费者挽回经济损失1658.9万元，成功调处了珠宝首饰、二手车等多起大额消费纠纷。

服务型执法护航，全流程保障安全

“老板，上盘蛤蜊！”

“得嘞，啤酒来一扎不？”

夜幕降临，霓虹亮起。青岛市市北区营口路人流如织，餐饮店纷纷支起小摊，此起彼伏的吆喝声、说笑声交织成片。

入夏以来，有不少游客来到这里，只为尝一口鲜美的啤酒和海鲜。那么，价格到底如何？记者一路探访，发现每家啤酒屋的显眼位置，都摆放了一块蓝底白字的公示牌——海鲜加工价格公示牌。

近年来，青岛创设“服务型执法”模式，开展了规范旅游消费市场秩序整治、民生领域案件查办行动等。市北区动态分析消费纠纷热点问题，针对性开展治理，督导登州路、营口路啤酒街所有店铺统一张贴海鲜加工价格公示牌，切实做到明码标价、诚信经营。

“现在，海鲜加工费有了‘标准价’，散装啤酒价格也需要及时公示，让外地游客放心消费，促进旅游餐饮市场健康发展。”市北区市场监督管理局局长李永波说，如今市北区外地游客的消费纠纷可实现快速办理和先行赔付。

除专项行动外，执法也要常态化。青岛市做优服务，将关口前移，对经营主体实施事前监管、事中执法、事后回访，让消费者安全消费、放心消费。就在近期，青岛市开展了“您点我检”活动，以市民投票的方式在全市选取了30家食品生产企业，邀请市民参与抽检。

抽检这一天，李玮作为西海岸新区的市民代表，第一次走进青岛琅琊台集团股份有限公司生产车间。车间里，检验工人正在对灌装完毕的酒瓶进行灯检，传送带将一瓶瓶酒传送到喷码机旁，一小串编码就跃然瓶上；装盒、装箱、加贴二维码，每一箱酒就有了唯一的溯源身份识别码。

来到成品库，李玮从库存产品清单中随机抽取了3批次产品，库管员操作智能立体设备，将被选中批次产品移出库。山东省食药院抽样人员从每批次产品中随机选取3箱，每箱又随机抽取2瓶作为样品，拍照、封样、录入系统，随后运输至实验室进行检验。

“检验结果什么时候能出来？”李玮问。

“所有的食品安全抽检结果将在西海岸新区政务服务网食品安全抽检模块公开。”西海岸新区市场监督管理局食品抽检和特殊食品监督管理科负责人王敏答道。

“‘您点我检’，旨在‘点’出市民关注，‘检’出市民放心，是推动消费者放心消费、安全消费的有力举措。”高善武说，下一步，青岛将聚焦服务高质量发展工作主线，坚持“服务型执法”理念，大力实施“青岛优品”工程，持续强化消费者权益保护，提升消费者满意度，打造一流的消费环境。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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