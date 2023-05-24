本报记者 辛 阳 刘佳华

一尘不染的车间里，制表师傅静坐操作台前，透过显微镜，用小镊子将微小的零部件轻轻夹起，精细组装……不一会儿，一个个精巧的手表机芯就制作完毕，它们将成为孔雀手表的主要部件。精致的表盘上，双陀飞轮机芯精美绝伦。

凭借300多个种类的机芯产品、60多项专利技术，辽宁孔雀表业（集团）有限公司去年获评国家级专精特新“小巨人”企业。在鸭绿江畔，很多像孔雀表业这样的企业，专注于细分市场，创新能力强、质量效益优，为当地经济社会发展注入源源不断的动力。

造就“隐形冠军”，离不开在细分领域的深耕。50多年前，丹东工业射线仪器厂生产出第一台X射线工业探伤机，丹东仪表元件厂诞生了第一支X射线管。此后，丹东一直拥有国内规模领先的射线仪器产业集群，目前行业有近40家企业、从业人员2000余人。其中，丹东奥龙射线仪器集团有限公司先后研制成功液化天然气瓶专用数字成像检测系统、液化天然气瓶专用全自动智能式成像检测系统、储罐专用平板成像检测系统等高端设备，如今产品占国内射线市场份额的1/3。

为助力企业发展，丹东实施“一企一策”精准帮扶，激发创新活力。据介绍，丹东先后出台一系列支持企业创新发展的具体政策措施，包括启动编制《丹东市创新型城市建设规划》，积极培育创新主体，实施科技型企业梯度培育计划，持续壮大科技企业群体，做大做强实体经济；建设创新平台，充分发挥高新技术企业孵化平台、产业示范基地、双创基地和创新创业教育学院等平台的作用，培育孵化一批高新技术企业和科技型中小企业。目前，丹东边境经济合作区有院士工作站6家、专家工作站3家、高层次专家300余人，承担多个重大科学仪器项目。

“填补技术空白”“加大研发投入”“细分市场份额大幅增长”……这些逐渐成为近些年丹东企业的发展新趋势。“厚植科技创新土壤，构建良好创新生态，让技术迭代推动产业转型升级。”丹东市科技局局长由远飞说。2022年，丹东市政府统筹5000万元专项资金支持企业科技创新，直接带动企业投入研发资金超2亿元，推动全社会研发投入较快增长。

目前，丹东市有国家级专精特新“小巨人”企业13家，市工业和信息化发展促进中心的中小企业公共服务平台，被确定为支持国家级“小巨人”企业的重点公共服务示范平台。2022年，丹东有47家企业进入辽宁全省“专精特新”梯度培育企业名单，其中21家被认定为辽宁省专精特新“小巨人”企业，目前有效期内的省级专精特新“小巨人”企业共31家；26家被认定为辽宁省“专精特新”中小企业，同比增长62.5%；51个产品被新认定为辽宁省“专精特新”产品（技术），同比增长96.2%。2022年，丹东新增高新技术企业34家，总数达305家；新增科技型中小企业203家，总数达628家；新增雏鹰瞪羚企业27家，总数达96家。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经