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广西建成首条电动重卡超级充电走廊

线路总长约180公里

2023年05月24日06:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁5月23日电  （记者庞革平）广西壮族自治区东部地区3座电动重型卡车超级充电站近日同步建成投运，这是广西首条电动重卡超级充电走廊，将有效缓解电动重卡补能设施匮乏、补能效率低、补能时间长等痛点。整条超级充电线路总长约180公里，投运的3座重卡超级充电站分别位于贺州市八步区、梧州市苍梧县沙头镇和旺甫镇。项目采用双枪直流超级快充充电桩，最高功率可达360千瓦。

　　据介绍，截至今年4月底，南方电网在广西建成2677座充电场站，1.5万个公共充电桩，实现全区乡镇充电设施全覆盖；下一步还将结合广西实际增建大功率超级充电站、电动重卡换电站，加快推动电力网、交通网、能源网、运输网、服务网等多网创新融合，服务现代化能源交通产业体系构建。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月24日 10 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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