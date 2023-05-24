本报南京5月23日电 （记者姚雪青）位于江苏省常州市“两湖”创新区的常州氢湾近期正式启动建设，将努力打造“一基地、一示范区、两中心”，即氢能装备及关键零部件研发与制造基地、华东地区氢能源产业链差异化发展示范区、氢能源科技创新转化中心和氢能装备及关键零部件检验检测中心，推进地区氢能产业高质量发展。

据介绍，常州氢湾规划面积约2平方公里，启动区为1000亩，其中360亩作为创新孵化区。目前已有8个氢能产业项目率先签约，总投资达13.15亿元。

作为“两湖”创新区建设的主阵地，预计到2025年，武进区将引育氢能装备制造及气体储运等产业链企业30家以上，氢能及相关产业年产值突破100亿元，形成空间高度集聚、上下游紧密协同、供应链集约高效的优势产业链。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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