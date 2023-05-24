本报记者 曹文轩

人在海南，轻点鼠标，几千公里外的黑龙江水稻主产区长势如何？产量、种植面积、进出口量、价格指数有什么波动？一张图像便可尽收眼底。这样的场景不是设想，如今已在大数据的支持下成为现实。

前不久，在海南三亚举行的2023中国种子大会暨南繁硅谷论坛上，国内首个水稻全产业链大数据应用服务平台——国家水稻全产业链大数据平台正式上线启用。

据了解，国家水稻全产业链大数据平台由农业农村部基本建设项目支持，中国水稻研究所牵头建设。平台聚焦水稻产业数据生成、采集、存储、加工、分析、服务，打通水稻生产、储备、市场、贸易、消费和科技全产业链，将深化大数据在水稻产业领域的应用，推动我国水稻产业数字化、信息化建设。

“依托国家水稻产业技术体系构成的全国性专家网络和创新体系，我们因地制宜在东北、华北、西北、长江中下游、西南以及华南等六大稻作区，黑龙江、安徽、江西、河南等19个省份，布置代表性数据采集点30余个，对主产区稻米产业全环节数据进行长期监测。”技术支持方浙江托普云农科技股份有限公司智慧农业研究院院长朱旭华介绍，平台采集的所有数据经过统一数据标准、跟踪数据来源、解析数据维度、确认关键指标等环节后，才能进入水稻全产业链数据库，进而促进水稻数据高价值转化。

这段时间，海南大学林学院副教授周世豪奔走在田间地头。在帮扶之余，他常常拿出手机，向水稻种植户介绍国家水稻全产业链大数据平台的手机应用“知稻”。“大家下载后，坐在家里也可以随时掌握田间情况。”通过手机应用能找市场、看行情，还能线上咨询专家，身边的水稻种植户纷纷扫码下载。周世豪告诉记者，平台功能齐全又实用，在推广过程中很受种植户欢迎。

中国水稻研究所科技信息中心副主任徐春春介绍，基于当前产业链主要环节信息缺乏、不对称，产业链上下游关键环节对外依存度较大等现实问题，平台建设了5大分析模型、10套业务应用系统、1个综合门户以及手机应用，实现对水稻不同业务场景的科学分析。同时，精准连接终端用户，提供水稻制种考种、病虫草害等智能识别、远程防控指导、市场行情供需、新品种试验示范等服务。

“就拿病虫害来说，平台可以通过对水稻病虫害、自然灾害发生及防治情况数据等进行分析，统计出年度病虫害的发生次数，分析出哪一年病虫害、自然灾害发生数量最多，集中在什么时间、什么区域。”中国水稻研究所种质库负责人魏兴华说，分析结果可以为水稻生产提供更精准的指导，从而提高水稻产量和质量。截至目前，平台水稻相关各类资源目录已更新至153项，数据超1500万条，数据总量比发布时新增180余万条。

“平台上线后，会定期发布权威性的水稻相关指数报告，提升整体产业服务水平和能力。未来，平台还将打造数字生产全覆盖、科技能力全转化、服务网络全对接的水稻数字生态体系，形成由政府、企业、科研院所、农户等多主体共建、共享、共赢、开放的综合服务平台。”徐春春说。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 10 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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