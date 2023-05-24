王 政

拓展农村新能源汽车市场，是汽车产业可持续发展的必然要求，也将为乡村振兴增添新动力

日前，国家发展改革委、国家能源局发布实施意见，支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。新能源汽车下乡再迎政策利好。

近年来，凭借更加优异的性能和质量、相对低廉的使用和维护成本，新能源汽车正日益得到农村消费者喜爱。2020年7月起，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局等部门连续3年开展新能源汽车下乡活动，引导新能源汽车消费市场下沉。至2022年底，新能源汽车下乡车型累计销售超410万辆。同时也要看到，目前在县乡市场，纯电动车型市场渗透率仅为17%，与一些实施传统燃油车限购大城市30%的市场渗透率相比，发展潜力依然巨大。

当前，我国新能源汽车产业已经进入全面市场化拓展期。拓展农村新能源汽车市场，是汽车产业可持续发展的必然要求，也将为乡村振兴增添新动力。

拓展农村新能源汽车市场，亟须打破一系列制约消费的突出瓶颈。首先要解决的，是要大力发展农村充换电网络。截至去年底，我国累计建成充电桩521万个、换电站1973座，已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。不过，广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题，制约了消费意愿的提升、消费潜力的释放。为此，要适度超前建设充换电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。

拓展农村新能源汽车市场，要进一步优化支持新能源汽车购买使用的政策。过去几年，财政补贴、免购置税、使用权和路权支持等优惠政策，对我国新能源汽车发展起到了关键作用。拓展农村市场，除了优化现有支持政策之外，还应推动企业建立健全销售服务网络，满足不断增长的新能源汽车维修保养需求，让更多消费者“买得开心、用得省心”。

拓展农村新能源汽车市场，还要引导车企研发生产更加适应农村需求的产品。在我国农村地区，交通路况、5G网络覆盖、电网承载能力、新能源汽车使用场景、互联网使用习惯、消费能力等，均与城市有一定差异。吸引城市消费者的超长续航、高压快充、智能网联、智能辅助驾驶等一些功能，并不一定完全适应农村消费者的需求。为此，要鼓励车企针对农村市场开发更多“爆款”产品，不断开拓市场“蓝海”。

拓展农村新能源汽车市场是项系统工程。期待政府、企业共同努力，补短板、优服务、强供给，让新能源汽车下乡更顺畅，为汽车产业发展和乡村振兴增添更大后劲。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 18 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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