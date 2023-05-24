罗珊珊

更多全球商品走进中国市场，不仅丰富了中国消费者的购物车，也为各国企业带来新机遇，促进携手合作共同发展

近日，在浙江宁波举行的第三届中国—中东欧国家博览会期间，第三届宁波“中东欧十大最喜爱消费品”榜单发布，来自中东欧地区的玫瑰水、葡萄酒、速溶咖啡、乳香咀嚼片等产品入选榜单。通过博览会这个大舞台，越来越多特色进口商品得以展示，并走进国内消费者的日常生活。

早些年，人们想购买进口商品都要远涉重洋，进口水果生鲜更是不易获得，品种也没有现在丰富。而如今，吃的、穿的、用的，消费者足不出户就可“买全球”。这得益于中国不断扩大开放的务实举措。

开放市场，扩大进口准入。随着我国与更多国家签订自由贸易协定，开展海关检验检疫国际合作，更多食品、农产品获批进口，进一步降低了进口产品的成本。

互联互通，助力进口提速。通关便利化等措施进一步提高了进口货物的流转效率，提升了进口的便利化水平。比如，中老铁路开通后，泰国商品进入中国的时间大大缩短，过去海运需要约7天、公路运输需要约5天，而如今只需3天，运输途中损耗率也显著降低。

搭建平台，促进供需对接。连续14年位居世界第二大进口市场，中国消费市场容量大、层次多、后劲足，有巨大潜力，中国与全球共享超大规模市场机遇。无论是进博会、消博会，还是中国—中东欧国家博览会，中国积极发挥进口展会平台作用，为全球客商创造与中国消费者直接见面的机会，帮助他们在中国市场打响知名度，也让国内消费者对全球优质消费品有了更多认识。

开放为进口提速增效打开了大门，更加畅通的国内大循环则为全球商品架设了一条飞往百姓家的高速通道。物流网络不断完善，冷藏技术不断精进，电商渠道不断下沉，更加健全高效的现代流通体系和商业网络让进口商品在短时间能够快速触达大江南北，激发新市场需求。而中国消费大市场的商机也让众多跨国企业为之振奋，不断创新供给，以满足中国市场消费升级的潜力，从而在全球范围内推动形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。

开放中国涌动着勃勃生机，必将以自身发展为世界创造更多新机遇。乘着扩大开放的暖流，搭着国内国际双循环相互促进的快车，更多全球商品走进中国市场，不仅丰富了中国消费者的购物车，也为各国企业带来新机遇，促进携手合作共同发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 19 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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