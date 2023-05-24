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中国流动科普项目累计服务公众超五亿人次

2023年05月24日07:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京5月22日电  （记者温竞华）记者22日从中国科技馆获悉，至2023年5月，中国流动科技馆项目全国巡展已实施12年，科普大篷车项目已实施23年，两个流动科普项目累计服务公众超过5亿人次，有力促进了我国科普公共服务均等化。

　　流动科技馆和科普大篷车是中国科协为解决基层科普设施短缺问题、推动实现全国科普公共服务公平普惠而启动的流动科普项目，目前由中国科技馆具体实施，与实体科技馆、农村中学科技馆和中国数字科技馆共同组成“五位一体”的现代科技馆体系。

　　据介绍，中国流动科技馆项目于2011年启动，主要为尚未建设实体科技馆、科学教育资源不充足的县级地区公众提供免费科学教育服务，用流动的科普设施把一座座小型科技馆送到公众的“家门口”。每套展览包含约50件科普互动展品，每到一地展出2至3个月，能够接待3万至5万人次。

　　科普大篷车项目于2000年启动，主要面向基层尤其是乡村地区开展科普公共服务，打通科普工作“最后一公里”。截至今年4月，科普大篷车累计开展活动39.1万次，行驶里程5373.2万公里，服务公众3.38亿人次。

(责编：杨光宇、牛镛)
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