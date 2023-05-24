本报记者 王俊岭

图为观众在第七届世界智能大会参观智能电动汽车技术平台。

新华社记者 孙凡越摄

5月18日至21日，由国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、天津市政府等单位共同主办的第七届世界智能大会在国家会展中心（天津）举行。大会主题为“智行天下 能动未来”，大会智能科技展设置了人工智能、5G+工业互联网等10个主题展示区和5G、智能网联车2个智能体验区，吸引了包括世界500强、国内智能科技领军企业及高校在内的492家企业和机构参展，展区总面积达12万平方米，规模和质量再创新高。

展示智能应用成果

人工智能作为数字时代基础性技术和内生型能力，正在成为重组全球要素资源的重要变量。今年，不少企业带来了亮眼的智能应用成果。

重庆忽米网络科技有限公司市场总监李泯汉介绍，忽米科技将物联感知、标识解析、数据智能、数字孪生等多项关键技术灵活运用到对汽摩发动机仓储和质检环节提质增效上，从根本上解决过去人工检测品质提升难、人工配送入库效率较低等问题。“通过智能化升级改造，这条产线每天可检测下线720台发动机，下线效率提升200%，保证发动机100%合格出厂。”李泯汉说。

“我们研发的多功能管道测径仪是行业内第一款可高精度采集地下管道管径、埋深、坐标等基础信息的智能化产品。通过特定的智能算法，管道内径的测量精度可达到毫米级别，从而实现管网内、外作业的统一管理。”合肥艾瑟沃机器人科技有限公司创始人郭帅说，市政工程、给排水、油气输送等很多领域都会用到管道，因此多功能管道测径仪在提升相关项目建设和维护质量方面将大有作为。

天津港集团董事长褚斌表示，天津港主动把握5G、北斗、人工智能等新一代科技革命浪潮，积极推动数字技术与港口产业深度融合，实现生产装卸向“自动”转变，物流服务向“线上”转变，运营管理向“集中”转变，基础设施向“共享”转变，科技创新向“协作”转变，取得了一系列联合创新、自主可控的智慧港口建设新成果。

寻找更多合作伙伴

天眼查数据显示，广东、福建、浙江、山东、江西、海南、江苏、四川拥有智能相关企业较多。其中，超八成的企业成立时间在1至5年之间，行业发展速度之快可见一斑。大会上，不少企业都希望找到更多合作伙伴。

来自新加坡的王俊豪2007年来到中国经商，他说：“我们公司在商务楼宇节能降碳方面有非常丰富的基础技术积累，可以提供很多优质的产品和解决方案。如今，中国经济发展质量越来越高，我也希望借助世界智能大会这个舞台来结识更多中国科研机构和物业企业，共同提高建筑运营的智能水平与节能水平。”

“在大会上，我们展示了基于脑机接口技术的最新款头环，可应用于脑控轮椅、脑控智能家居和脑控游戏。这些脑电波采集终端设备，可以为用户提供全新的人机交互体验。”澳门博维智慧科技有限公司执行董事吴鸿祺说，希望借助大会的平台，寻求更多技术合作伙伴，特别是跨行业跨领域的创新型合作机会。

“数字技术是工业领域最重要的增长引擎之一。希望更多科研机构和企业与我们一起在数字化、智能化领域持续创新，帮助我国工业企业向价值链高端转移，同时有效应对人口老龄化带来的各项挑战。”深圳开鸿数字产业发展有限公司首席执行官王成录说。

挖掘全新增长空间

不少与会人士认为，人工智能已成为新一轮产业和技术革命的重要驱动力量，应不断加大投入力度，使人工智能更好地为高质量发展赋能。

“在联想自主研发设计的产线上，机械臂与制造软件系统有机配合，按照智能排产的计划有条不紊地生产，小批量、多批次的复杂机型之间都能无缝切换，我们还能凭借智能物联网、智能动态视觉检测等先进技术进行智能化质检，真正做到提质增效。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆说，未来，联想将继续坚定推进数实融合，积极助力制造业的数智化转型升级，为高质量发展作出贡献。

“人工智能大模型将带来一场新的工业革命，把从前难以直接使用的大数据加工成信息流，赋能千行百业。360集团的人工智能发展战略已经在核心技术、场景布局和产品打磨上取得一定成果，未来将继续把自身的发展战略和数字化转型建设相结合，助力实体经济转型升级。”360集团创始人周鸿祎说。

在大会期间同步举行的“数实同构·设计之都数字创意与智慧设计产业国际论坛”上，中国交建京津冀区域总部总经理黎儒国说，中交集团将在天津搭建数字设计产业合作平台与数字产业聚集地，使汇聚在这里的国际和国内优秀数字创意企业、设计企业迸发出更强的创造力。“要让科技人员体验更好的工作氛围与优质的生态环境，从而不断提升产业能级、注入新的发展活力。”黎儒国说。

(责编：杨光宇、牛镛)

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