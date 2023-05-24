人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部遴选发布

2022年十大优异农业种质资源

2023年05月24日07:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京5月23日电  （记者李晓晴）近日，农业农村部在各省推荐基础上遴选发布2022年十大农作物、畜禽、水产优异种质资源，旨在提升全民资源保护意识，引导科研单位、种业企业深入发掘资源潜力，将资源优势转化为创新优势和产业优势。去年各地扎实推进种质资源普查收集工作，农作物种质资源野外普查收集全部完成，实现了对全国2323个农业县（市、区、旗）的全覆盖，新收集种质资源12.4万份。

　　此次遴选发布的十大优异农作物种质资源均为2022年在全国农作物种质资源普查中新发现的珍稀特色、具有创新开发利用价值的地方品种，包括明水大红芒香稻、龙水梯老黄玉米等10个。十大优异畜禽种质资源是我国养殖历史悠久、具有典型体貌特征和品质特性的地方品种，包括莱芜猪、清远麻鸡等10个。十大特色水产种质资源为初步突破繁育养殖技术、推广初具规模的水产养殖品种，包括秦岭细鳞鲑、瓦氏雅罗鱼等10个。这些资源涉及粮、果、菜，猪、马、牛、羊、鸡、鸭，鱼、贝及两栖爬行等多种类型，经专家鉴定，在品质特性、抗病抗逆、潜在功能等方面特色鲜明、表现优异，具有科研、社会、文化价值，产业开发前景广阔。

(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国企改革两大专项工程“科改行动”“双百行动”再扩围
　　人民网北京5月23日电 （黄盛）日前，国务院国资委发布了最新“科改企业”名单和最新“双百企业”名单。其中，“科改企业”数量扩至672户，“双百企业”数量扩至580户。…
陈景润诞辰90周年纪念会暨陈景润学术思想研讨会在京举行
　　人民网北京5月23日电 （记者栗翘楚）5月22日，陈景润诞辰90周年纪念会暨陈景润学术思想研讨会在京举行。中国科学院院士杨乐，中国科学院院士陆汝钤，中国科学院院士严加安，中国工程院院士崔俊芝，中国科学院院士袁亚湘，中国科学院院士马志明，中国科学院院士席南华，中国科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院副院长张平，中国科学院院士周向宇，厦门大学副校长江云宝，华北水利水电大学副校长王天泽，中国科学院数学与系统科学研究院研究员李文林，中国科学院数学与系统科学研究院研究员田野，陈景润的夫人由昆和儿子陈由伟参加纪念会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部