本报北京5月23日电 （记者李晓晴）近日，农业农村部在各省推荐基础上遴选发布2022年十大农作物、畜禽、水产优异种质资源，旨在提升全民资源保护意识，引导科研单位、种业企业深入发掘资源潜力，将资源优势转化为创新优势和产业优势。去年各地扎实推进种质资源普查收集工作，农作物种质资源野外普查收集全部完成，实现了对全国2323个农业县（市、区、旗）的全覆盖，新收集种质资源12.4万份。

此次遴选发布的十大优异农作物种质资源均为2022年在全国农作物种质资源普查中新发现的珍稀特色、具有创新开发利用价值的地方品种，包括明水大红芒香稻、龙水梯老黄玉米等10个。十大优异畜禽种质资源是我国养殖历史悠久、具有典型体貌特征和品质特性的地方品种，包括莱芜猪、清远麻鸡等10个。十大特色水产种质资源为初步突破繁育养殖技术、推广初具规模的水产养殖品种，包括秦岭细鳞鲑、瓦氏雅罗鱼等10个。这些资源涉及粮、果、菜，猪、马、牛、羊、鸡、鸭，鱼、贝及两栖爬行等多种类型，经专家鉴定，在品质特性、抗病抗逆、潜在功能等方面特色鲜明、表现优异，具有科研、社会、文化价值，产业开发前景广阔。

(责编：杨光宇、牛镛)

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