本报北京5月23日电 （记者徐佩玉）23日，中国人民银行发布的数据显示，4月份，我国债券市场共发行各类债券62153.6亿元。

其中，国债发行7518.5亿元，地方政府债券发行6728.5亿元，金融债券发行10057.7亿元，公司信用类债券发行15214.6亿元，信贷资产支持证券发行257.5亿元，同业存单发行21966.8亿元。截至4月末，债券市场托管余额为148.7万亿元。

债券市场方面，4月份，银行间债券市场现券成交24.4万亿元，日均成交12214.2亿元，同比增加20.5%，环比减少1.3%。单笔成交量在500—5000万元的交易占总成交金额的41.9%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的51.4%，单笔平均成交量4955.6万元。交易所债券市场现券成交3.2万亿元，日均成交1695.1亿元。商业银行柜台市场债券成交7.8万笔，成交金额114.5亿元。

(责编：杨光宇、牛镛)

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