海外网 何 洌

日前，莘莘缘校园新零售平台在内蒙古商贸职业学院投入使用。图为一名学生在该零售平台配送柜前收取订购的货品。

王 正摄（人民图片）

“无人小店”吸引关注、“智慧商圈”聚集人气……越来越多消费新业态、新场景、新模式出现在人们身边，带来更丰富的选择和体验。近日，消费品工业“三品”战略推进大会在重庆召开，数字技术助力“增品种、提品质、创品牌”成为热议话题。工信部相关负责人表示，要推动数字化转型，利用现代信息技术增强消费体验，以消费升级引领产业升级，提高中国消费品知名度和美誉度。

“上门经济”快速发展

蓬勃发展的数字技术，在增品种、提品质、创品牌等方面带给消费者更多新体验。

专家认为，消费者的消费结构已经发生显著变化，电子产品和汽车这类高科技绿色产品越来越受欢迎。以近来火热的“上门经济”为例，消费者个性化、多元化需求得到满足。不少外出旅游的消费者，通过网络平台预约上门喂养宠物等服务，“上门代厨”“上门收纳”等也快速发展。

如今，家电厂商正打通客厅、厨房、卧室、卫浴等生活场景，通过人工智能，让家居体验更便捷舒适。例如海尔搭建全场景智慧样板间，其“智家大脑”依托自感知、自学习模型算法，能够深入了解用户需求，贴心设置娱乐、睡眠等个性化场景。在数字化背景下，商家的产品品质、消费者的生活品质都得到提升。

海鸥牌玉兔望月腕表一推出，95后小罗便在网上买了一块。“表盘上的玉兔很有设计感，与深蓝色的星球相得益彰。”小罗说，自己和身边同事现在都很喜欢“国潮”品牌，会特别关注产品设计中用到的中国传统元素。在互联网助力下，“国潮”品牌在年轻人中大为流行。年轻消费者不仅为老字号品牌注入新活力，也助推新兴品牌快速发展。

“老商场”焕发新颜

在大数据、人工智能等技术助力下，许多“老商场”焕发新颜。在广州天河路商圈，智慧停车系统、智慧收款系统、智慧购物系统等一系列新型消费场景触手可及；在北京市西城区，北京坊商圈打造“5G+虚拟现实”智慧商圈，加载华为提供的“河图技术+5G”系统，实现了商圈内三维实景步行导航功能，消费者在手机上可以看到各网红打卡点的位置。

商务部去年12月公布首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店名单，北京市三里屯商圈等12个商圈、三里屯太古里南区等16个商店，成为“全国示范智慧商圈”和“全国示范智慧商店”。专家认为，未来的智慧商圈将形成从“引流入场”到“场内停留”再到“离场后触达”的线上线下一体化、智慧化的消费场景，以商品为基础、以环境为前提，不断吸引客流，推动消费扩容提质，促进城市商圈提档升级。

数字技术为实体零售的转型升级创造了有利的发展环境，比如“无人小店”的出现方便了人们的生活。顾客刷脸或扫码进店后，挑选完毕直接出店就能自动结算，整个过程只需短短数秒……上海罗森便利店推出无感支付智能门店，让顾客快捷、便利地选购商品。

相关监管日趋完善

中国消费者协会利用互联网舆情监测系统收集的消费维权情况显示，假冒伪劣、货不对板、优惠差异等是主要问题。业内人士指出，在满足消费者需求的同时，消费渠道与方式的创新也为传统监管体系带来新挑战。

中国政法大学数据法治研究院教授范明志说，数字化对消费升级的影响，不能仅仅局限于消费产品升级，更多的是数字化对消费方式、规则的促进。

为促进新型消费健康发展，《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》《加快培育新型消费实施方案》《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等一系列政策文件频频出台。专家认为，随着相关规范落地生效，对于消费新业态、新场景、新模式的监管将愈发完善，消费者的合法权益将逐步得到切实保障。

(责编：杨光宇、牛镛)

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