原标题：2023智能家居产业创新发展论坛即将开幕

初夏的热浪把“小满”时节送到人间，大地生机勃发，色彩斑斓，自然万物都在孕育着自己的种子，麦秀莲香，江上弄蝶，丰收在望的喜悦也充盈在人们心间。

5月25日，由新华网、中华全国工商业联合会家具装饰业商会、深圳市家具行业协会联合主办，居然之家承办的2023智能家居产业创新发展论坛，将在深圳国际会展中心举办。

本次活动的主题是“数字连接世界 智能改变生活”，将邀请全国工商联家具装饰业商会会长、深圳市家具行业协会会长等行业协会领导为大会致辞，并邀请智能家居行业专家与优秀企业家发表重要演讲，为我们带来一场行业数字化与智能化发展的思想盛宴。

前不久，《数字中国建设整体布局规划》发布，描绘了数字中国建设到2025年和2035年的阶段性目标，为各个行业融入与推进数字中国建设指明了前进的方向和方法路径。

在数字化浪潮的冲击下，给百姓带来美好的人居生活体验的家居行业，应该如何实现智能化发展，走出高质量发展之路，成为当下家居行业企业思考的重要议题。

智能家居作为数字经济和家居产业的融合典范，拥有广阔的发展前景：有数据显示，我国智慧家庭市场规模正以每年20%-30%速度增长，智能家居2022年市场规模逾6500亿元，2023年市场规模近8000亿元，2027年市场规模有望超过1.1万亿元，智能家居是家居产业发展的未来。

智能家居发展前途是光明的，但道路是曲折的。家居智能程度在提升，但在互联互通、行业标准以及产品兼容方面还存在“痛点”，距离“智能改变生活”的愿景还有较大差距。

本次智能家居产业创新发展论坛以“数字连接世界，智能改变生活”为主题，邀请了行业内外的有识之士群策群力、集思广益，为智能家居发展谋好篇、布好局，致力于打造智能家居行业的共商共建共享平台，让广大消费者享受到智慧品质生活。

论坛上，高度重视智能家居产业的发展的中华全国工商业联合会家具装饰业商会，也将以此次论坛为契机，完成智能家居分会的授牌换届。

当前，数字化浪潮发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为企业参与行业竞争格局的关键力量。

目之所及是星辰大海，但每一步都需要脚踏实地，融入与推进数字中国建设，家居行业企业需要坚持改革与创新，向智能化建造不断转型升级。（记者 高方圆）

(责编：曹淼、李源)

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