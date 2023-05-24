原标题：元气森林携手首都师范大学精心打造“劳动教育+”育人积分模式 助力青年学子全面成长

当前，劳动教育在全国大中小学全面铺开，对此各界有共识、社会有期待。北京各高校和职业院校通过多种途径开展劳动教育，让劳动精神在学生心中落地生根，让劳动教育在实践中枝繁叶茂。元气森林作为一家青年企业积极把自身优势与高校劳动教育课程相结合，近日率先与首都师范大学合作开展积分育人模式探究，借助首都师范大先进的创新性积分育人理念，发挥自身技术研发力量优势，共同为学校师生搭建育人积分平台，发挥学校育人服务和企业服务社会双功效，该项目一经推出就得到北京卫视科教频道关注，并拍摄专题片引起社会广泛关注。

元气森林与首都师范大学合作打造积分育人模式

来自首都师范大学公寓学生党员先锋队代表汪小晓同学这样说到，“积分育人是我们学校落实立德育人的一项创新举措，我们通过公寓垃圾分类桶前值守，学生公寓大扫除等一些劳动活动，还有一些其他志愿服务活动，可以获得相应的育人积分奖励，这些积分可以在公寓楼的元气森林自助售卖机兑换饮品，进行消费抵扣。通过积分育人这项举措，既能够得到技能提升身体锻炼，同时又收获了奖励，我们非常的受益，很开心。”

接受北京卫视采访时，首都师范大学党委副书记雷兴山表示，“劳动教育是新时期党对教育的新要求，劳动可以树德、增智、强体、育美，特别是对培养未来人民教师具有更加深远的意义，我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建了"1+2+n"劳动教育课程体系，即一门必修课、两门选修课和n种劳动实践项目……更将劳动教育贯彻学生学习生活的方方面面。”育人积分理念是高校很好地一种尝试，能够带动学生广泛参与，为落实”三全育人、劳动教育、光盘行动“等新举添砖加瓦。

可以说，实践性是劳动教育的重要特征。高校的劳动教育应围绕生活性劳动、服务性劳动、生产性劳动等劳动实践形式，拓宽实践平台，让大学生在实践中强化社会责任感，深化劳动精神体验。越来越多的高校将劳动教育与学生生活有机结合，也让更多社会企业参与进来，不断丰富劳动教育的形式，让劳动教育更走心。

元气森林参展第五届中国教育后勤展览会

2023年4月，在江苏南京举办的第五届中国教育后勤展览会上，元气森林受邀参加此次展会，并面向全国高校展示元气森林健康产品及首都师范大学育人积分理念，受到了众多高校管理者和老师的关注和认可，纷纷表示，期待这个方式能在自己的学校落地。

元气森林自2016年成立以来，运行管理过程中始终坚守初心、牢记使命，守正创新、勇毅前行，高度重视与高校合作，共同贯彻执行党的教育方针，落实立德树人根本任务，助力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。作为一家致力于为美好生活创造健康好产品的中国食品饮料企业，以“用好产品爱这个世界”为使命、“整合全球资源为全球用户创造有爱的好产品”为愿景，曾荣获2020年度中国诚信品牌、2020年度脱贫攻坚优秀奖、2022年中国质量网全国产品和服务质量诚信示范企业等称号。

元气森林宇宙大会现场

在今年年初，元气森林还推出元气宇宙大会，通过这一平台鼓励大家自由表达创意。成立至今已经诞生了七百余条产品创意，包括新口味、新品类、设计、广告语等，超过150名年轻人以创意官身份参与其中，发起全国高校比赛。目前已经有十几个创意进入研发阶段，超过100人获得了不同等级的头像勋章。

对于未来，元气森林校园负责人洪欣表示，会继续精心打造“劳动教育+”育人积分模式，进一步服务好青年学生，助力青年全面成长，为高校师生创造出更多健康、美味的产品，在助力青年成长方面继续贡献企业力量。

(责编：曹淼、李源)

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