原标题：闲鱼发力兴趣交易社区，打造“海鲜市场”和“会玩”新产品

9岁的闲鱼，迎来了全新的升级。5月23日，闲鱼召开产品升级发布会，社区化产品“海鲜市场”正式亮相，“会玩”社区全新升级。据闲鱼总经理季山介绍，升级后的闲鱼将围绕“交易”和“社区”双轴发展，与用户一起共建兴趣交易和交流的新社区。

此次发布的社区化产品海鲜市场定位为“发现新鲜事，发生新买卖”，该版块将汇聚闲鱼上最新的交易热点和交易形式，让更多人分享闲置交易的乐趣。 “海鲜市场”的命名源自用户对闲鱼的昵称，“与其说闲鱼发布了海鲜市场，不如说是闲鱼和用户共创了海鲜市场，因为这里的每一个细节，都源于用户自己的灵感和智慧”，季山表示，闲鱼也希望以有用、有趣、有态度的“海鲜市场”这一新产品，来回应年轻人。

同时，“会玩”版块也迎来升级，目前，闲鱼上已有80万的兴趣达人，达人在各自兴趣领域精耕细作，分享最前沿的资讯和产品，新的“会玩”社区将增强互动性，更好地搭建兴趣达人和用户间的连接。用户既可以在“热门”、“圈子”等场景发现自己感兴趣的内容，也可以与海量达人交流互动，找到兴趣圈子。今年闲鱼还将面向所有兴趣达人推出“星灿计划”，培育扶持兴趣达人，打造百个十万粉丝以上的“头号玩家”，通过标杆玩家带动更多用户的兴趣交流。

以“人为中心”的社区化建设让闲鱼不止有交易，而夯实“信任”基建也是闲鱼留住人的关键。据季山介绍，今年闲鱼将继续加大在个人信用建设上的投入，上线新信用评估体系“鱼力值“，帮助用户更加准确地了解买卖双方的信用状况，将成为用户在闲鱼交易的一张信用名片。

发布会上，季山还公布了闲鱼的最新数据，截止目前闲鱼用户数超5亿，其中95后用户占比43%，00后占比22%。大量年轻用户带来了多元的交易形态,加速了闲鱼在产品和服务上的更新迭代，更为闲鱼注入了新的生机和活力。

(责编：董童、李源)

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