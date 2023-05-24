人民网北京5月24日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，为夺取夏粮丰收，今年“三夏”期间，全国预计将投入1650万台（套）各类农机装备，开展夏收、夏种和夏季田管机械化作业。

小麦占比超九成的夏粮是全年粮食生产第一季，对稳定全年粮食安全至关重要。当前，西南地区麦收进入扫尾阶段；长江中下游地区小麦已开始陆续收获；黄淮海主产区小麦近日也将陆续开镰。随着主产区冬小麦从南到北渐次成熟，高效的农机装备保障了97%以上种植面积的夏粮收割，其中30%需要机械跨区作业。

南风吹五月，又闻新麦香。小满节气刚过，在中原小麦主产区河南省，麦浪颜色由绿转黄，紧张有序地农业机械检修工作正为夏收做好充足准备。一大早，在滑县锦和街道，一台台农机具依次驶来，技术人员开始对机器年检情况、安全设施情况、消防设施配备情况进行着认真核验。

“严格按照审验标准，检验好每一台车，确保农业机械在‘三夏’期间都安全运行在田间地头，保障夏粮丰收效率。”滑县农业机械技术中心工作人员朱理全介绍，截至目前，全县预计投入参与夏收各类农业机械共4000多台，旨在保障夏粮丰收到手。

做好夏粮丰收准备，不止做好农机检修。当地农业机械技术中心主任牛海涛介绍，通过成立小麦机收工作专班，开通24小时服务电话，充分发挥信息调度平台作用，协调气象、能源供应部门和农机经销商，备足备好保障物资，全方位做好机收工作，为全年粮食生产开好头、起好步。”

近日，交通运输部、农业农村部共同组织召开视频调度会商会议，研究部署农机跨区作业通行服务保障工作。

“各地交通运输、农业农村部门要建立部门协调工作机制，切实做好农机跨区作业通行服务保障工作，确保不误农时。”农业农村部相关负责人表示，通过强化公路运输通行服务、优化大件运输许可办理、加强路网监测调度和路况信息播报服务等措施，做好农机跨区作业通行服务保障工作，夯实国家粮食安全“压舱石”。

在全国夏收层面看，“‘三夏’期间，我国将组织麦区6000多支常态化农机应急作业服务队伍，做好应急支援准备，帮助‘小、散、偏’地块和机收有困难的农民群众落实作业机具，努力做到应收尽收、颗粒归仓。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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