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市场监管总局：一季度个体工商户活力显著回升

记者 鲁元珍
2023年05月24日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：市场监管总局：一季度个体工商户活力显著回升

　　 市场监管总局22日发布的数据显示，2023年一季度，全国新设个体工商户503万户，同比增长14.3%。截至一季度末，全国登记在册个体工商户1.16亿户，占经营主体总量的三分之二，成为改善民生、促进就业、增强经济韧性的重要支撑。

　　 一季度，受疫情影响较大行业明显回暖，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业等行业新设个体工商户分别为7.5万户、18.8万户、67.9万户、265.1万户，同比分别增长39%、25.1%、19.8%、10.4%。

　　 近年来，随着新技术、新产业、新业态、新模式的蓬勃发展，网络直播、微商电商等“新个体经济”不断涌现，为我国经济转型升级注入了新的活力。截至一季度末，全国登记在册“四新”经济个体工商户3515.4万户，总量占比由2019年的24.9%持续提升至30.2%。

　　 下一步，市场监管总局将采取有效措施促进个体工商户高质量发展，实施分型分类精准帮扶，加大“个转企”探索力度，鼓励、支持、引导个体工商户持续健康发展。

(责编：申佳平、陈键)
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