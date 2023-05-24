记者 张蕾 本报见习记者 阮紫嫣

原标题：《中国生物多样性红色名录》更新

生态环境部与中国科学院22日联合发布的《中国生物多样性红色名录》显示，我国野生植物健康状况有所改善，脊椎动物受威胁状况的恶化趋势有所减缓，近500种野生动植物受威胁等级下降。

据中国科学院副院长张涛介绍，此次更新发布的《中国生物多样性红色名录-高等植物卷（2020）》和《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》汇集了全国相关研究院所、大学等数百位专家的力量，覆盖了全国野生高等植物39330种（包括种下单元，较上一次增加4880种）、脊椎动物4767种（智人除外，较上一次增加410种），有595种高等植物和157种脊椎动物的相关数据得到补充，濒危等级获得更新评定。

此次评估进一步明确了我国受威胁物种的变化情况：高等植物受威胁物种有86种因种群数量下降、占有区缩小、发现点减少等原因等级上升，406种因生存状态改善而“降级”，其中18种原疑似灭绝物种因野外调查重新发现而重新获得评估等级，重点濒危类群裸子植物受威胁比例下降了5%；脊椎动物受威胁物种有54种等级上升，93种“降级”。张涛强调，虽然部分物种濒危状况持续向好，但是生物多样性下降的整体趋势尚未得到根本性扭转，需要各方继续共同努力。

2013年和2015年，生态环境部联合中国科学院先后发布《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》和《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷》。红色名录自发布以来受到国内外广泛重视，成为我国政府履行国际协议、开展生物多样性保护空缺分析和制定保护对策的重要科学依据。

(责编：申佳平、陈键)

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