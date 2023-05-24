记者 张亚雄

原标题：我国5G用户达5.61亿户

23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2022年数字中国建设取得显著成效，我国数字基础设施规模能级大幅提升。2023年，数字中国发展工作将进一步夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，畅通数据资源大循环。

《报告》显示，截至2022年年底，我国累计建成开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比均超过60%。全国110个城市达到千兆城市建设标准，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭能力。移动物联网终端用户数达到18.45亿户，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。IPv6规模部署应用深入推进，活跃用户数超7亿，移动网络IPv6流量占比近50%。

同时，我国数据中心机架总规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%，在用数据中心算力总规模超180EFLOPS，位居世界第二。工业互联网已覆盖工业大类的85%以上，标识解析体系全面建成，重点平台连接设备超过8000万台（套）。车联网由单条道路测试拓展到区域示范，已完成智能化道路改造超过5000公里。

《报告》指出，当前，以信息技术为代表的新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，为加快建设数字中国，推进中国式现代化提供了强大发展动能。2023年，数字中国发展工作将进一步夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，畅通数据资源大循环。

在打通数字基础设施大动脉方面，按照适度超前原则，深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用，着力提升IPv6性能和服务能力，推动移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。统筹布局绿色智能的算力基础设施，推动东西部算力高效互补和协同联动。深化重点领域基础设施数字化改造，深入打通经济社会发展的信息“大动脉”。

在畅通数据资源大循环方面，加快健全数据管理体制机制，构建数据基础制度体系，推动数据资源跨地区跨部门跨层级整合归集、共享利用。建设完善国家基础数据库，建设公共卫生、科技、教育等领域国家数据资源库，健全国家公共数据开放平台，促进公共数据高效共享和有序开发利用。完善数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

(责编：申佳平、陈键)

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