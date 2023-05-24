记者 李政葳 李飞

原标题：世界互联网领先科技成果申报全新升级

23日，世界互联网大会国际组织在京举办2023年领先科技成果及“携手构建网络空间命运共同体”实践案例征集宣介会暨会员活动日活动，宣介了两项活动的申报流程、评审及发布等相关情况。

作为世界互联网大会乌镇峰会的两项重要活动，“领先科技成果发布展示活动”旨在引领科技前沿创新，倡导技术交流合作，多年来对世界互联网科技发展发挥积极影响。“实践案例发布展示活动”举办两届，已成为促进网络空间国际交流合作，推动构建网络空间命运共同体的重要平台。

世界互联网大会常务副秘书长梁昊表示，今年将迎来世界互联网大会乌镇峰会十年，领先科技成果申报全新升级，首次区分基础研究、关键技术、工程研发三个不同成果类型。实践案例活动征集的范围包括“网络基础设施建设”“网上文化交流”“数字经济创新发展”“网络安全保障”“网络空间国际治理”五大领域的全球实践。

据了解，2023年领先科技成果及实践案例活动面向全球范围内的政府部门、国际组织、社会团体、科研机构、高校、技术社群、企业、创新团队等主体发出征集，至6月21日结束。届时，国际知名专家将组成评审委员会，遵循公平、公正、客观、权威的原则，评选出领先科技成果及《科技之魅》收录名单；评选出年度精品案例及《案例集》收录名单。

会上，往届“世界互联网领先科技成果”入选单位，以及往届“携手构建网络空间命运共同体”精品案例发布单位，现场分享了申报经验。当天，来自30余家世界互联网大会会员单位代表，以及政府部门、驻华使馆、国际性商会、行业组织等代表参会。

(责编：申佳平、陈键)

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