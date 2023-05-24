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中国超40城首套房贷利率进入“3时代”

庞无忌
2023年05月24日08:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国超40城首套房贷利率进入“3时代”

　　尽管中国贷款市场报价利率(LPR)已连续9个月保持不变，但在首套住房贷款利率政策动态调整机制下，多地首套房贷利率进一步下调。

　　中指研究院23日发布的统计数据显示，2023年以来全国已有超40城调整首套房贷利率下限至4%以下。其中，肇庆、湛江、云浮、惠州等城市取消了首套房贷利率下限，珠海、南宁、柳州、中山等城市首套房贷最低利率已降至3.7%。

　　另据贝壳研究院统计，2023年5月中国百城首套主流房贷利率平均为4.0%，较上月微降1个基点；二套主流房贷利率平均为4.91%，与上月持平。

　　首套住房贷款利率政策与房价变动挂钩。官方数据显示，4月份，70个大中城市中，新房价格环比下跌的城市数量较少，房价整体呈现企稳态势。中指研究院市场研究总监陈文静认为，5月以来，随着前期积压需求释放后，购房需求释放动能减弱，基本面较弱的城市市场调整压力增加，短期这部分城市房价仍有下跌预期。

　　陈文静说，下一个评估期将在6月底启动，届时各地将根据2023年3月至5月的新房价格变化决定是否调整房贷利率下限。短期来看，市场调整压力大的城市下调房贷利率的预期仍在，此前已经下调房贷利率下限的城市，也存在进一步下调的空间。譬如，此前沈阳、中山等城市就两次下调首套房贷利率下限。

　　一线城市首套房贷利率是否有下调空间？她认为，一线城市新房房价整体较为平稳，并不符合首套房贷利率下限下调的条件，短期降低房贷利率下限的预期较低。

　　值得注意的是，现行政策下，首套房贷利率回调，二套利率保持不变，首二套房贷利率差扩大。贝壳研究院数据显示，5月份百城整体首二套房贷利率差扩大至91个基点。其中37个城市首二套房贷利率差达到100个基点，二套改善需求的房贷成本较高。

　　陈文静认为，从政策空间上来看，释放改善性住房需求、降低置换成本，或可从两方面入手：一方面继续优化“认房认贷”政策，降低首付比例、降低房贷利率，调整普通住宅认定标准等；另一方面，降低交易税费，加快落实降低中介费用、落实“带押过户”等，降低置业成本。

(责编：申佳平、陈键)
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