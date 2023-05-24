江耘

原标题：全国首个高压大容量 柔性低频输电工程竣工

5月22日，记者从国网浙江省电力有限公司获悉，杭州220千伏中埠换频站成功带电，实现了交流220千伏电压等级电气量的频率可控转换，意味着全国首个高压大容量柔性低频输电工程——杭州220千伏柔性低频输电工程基建工程全面竣工，进入启动调试阶段，整体投运迈出了关键一步。

柔性低频输电是一种以电力电子技术为基础的高效交流输电技术。它将传统电网中50赫兹的输送频率降低到20赫兹，可以有效提升输电线路的输送容量、输送距离及输送效率。中埠换频站位于浙江省杭州市富阳区南部，总占地面积6500平方米，是杭州220千伏柔性低频输电项目的重要组成部分。

国网浙江省电力有限公司瞄准柔性低频输电技术在海上风电送出和大都市高密度负荷区域的应用前景，率先以杭州为试点，在全国范围内首次将高压柔性低频输电技术应用到城市电网。预计今年6月，杭州220千伏柔性低频输电工程将在杭州亚运会举办前建成投运，届时富春江上会有条条银线横跨江面，将220千伏亭山换频站与220千伏中埠换频站联通起来，令杭州富阳与杭州萧山南部昇光两大供区电网实现互联。

“亚运会点多面广，富阳供区内有两个竞赛场馆，萧山昇光供区更是亚运会主场馆‘大莲花’所在地，两大负荷中心的可靠互联，让供电可靠性大幅提升，对亚运会的电力保障意义重大。”国网杭州供电公司技术人员许挺介绍。

(责编：申佳平、陈键)

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