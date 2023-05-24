吴纯新

原标题：山区油菜周年高产高效技术模式示范成功

23日，从湖北建始山区油菜周年高产高效技术集成模式观摩会传来喜讯，经专家成熟前测产，中国农科院油料所选育的高产高油优质菜油两用油菜品种“大地199”在油菜—大豆轮作示范中，每亩采摘300公斤菜薹后，菜籽理论产量271.2公斤，预计实收产量在220公斤以上。菜籽和菜薹综合产值平均每亩达2308元，亩纯收益1608元以上，平均每亩可为种植户增收500元。

与会专家一致认为，山区油菜周年高产高效技术模式增产增收增效显著，为山区油菜产业扩面增产、提质增效提供了可推广、可复制的技术方案。

中国农科院油料所油料作物逆境生物学和抗性改良团队首席科学家胡琼研究员介绍，扩大山区油菜种植面积、提高产量和效益，是增强我国油料供给保障能力的重要举措，该所联合有关单位开展协同创新，聚焦山区油菜高产高效发展目标开展技术集成研究和示范推广。

在建始县高坪镇望坪村等二高山区3000亩油菜示范现场，选用油菜品种“大地199”，因地制宜建立“油菜—夏玉米、油菜—高粱、油菜—大豆、油菜—红薯、油菜—烟草”等周年生产模式。“大地199”具有丰产性突出、稳产性强、适应性广等特点，国家区试中平均亩产191.09公斤，含油量高达50%。在高坪镇示范区，通过配套免耕穴播、秸秆还田、化肥减施节本增效等技术和实行“菜油两用”“花油两用”等多功能开发模式，实现了油菜与多种作物生产周年亩产增收增效。

建始县菜籽油产业链链长姚永红介绍，在优质品种和高产高效集成技术模式支撑下，该县全域种植油菜11万余亩，形成以油菜产业为核心的“春赏花、夏榨油、秋肥田、冬采薹”的绿色高效循环产业，“以菜促油、以旅促油”的油菜多功能高质高效发展模式。

(责编：申佳平、陈键)

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