朱彤

原标题：中国—上海合作组织大数据合作中心启用

23日，记者从中国—上海合作组织数字技术合作发展论坛（以下简称论坛）上获悉，中国—上海合作组织大数据合作中心正式启用。该论坛由工业和信息化部、上海合作组织秘书处联合主办，中国信息通信研究院和克拉玛依市人民政府联合承办。

中国信息通信研究院院长余晓晖与克拉玛依市委副书记、代市长陈凯签约共建中国—上海合作组织大数据合作中心（新疆）分中心，拉开了合作中心首个地方分中心建设帷幕。

2022年9月，中国在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上，提出建立中国—上海合作组织大数据合作中心，打造共同发展的新引擎。

2022年10月，自工业和信息化部批准中国信息通信研究院组织开展中国—上海合作组织大数据合作中心项目以来，在工业和信息化部的指导下，中国信息通信研究院充分发挥作为国家信息通信领域高端智库和产业创新平台的综合优势，统筹推进资源共建、数据共治、生态共享，高质量推进合作中心建设，积极打造中国与上海合作组织国家开展大数据等数字技术领域基础设施建设、应用创新、联合研究、产业协作、技能培训的国际交流合作新平台。

中国—上海合作组织大数据合作中心采取“1本部+N个特色分中心”的创新组织模式，依托中国信息通信研究院本部落实各项工作，指导和管理特色分中心，重点支撑中国参与上海合作组织高级别活动、搭建数字技术产业服务平台、推动数字经济特色产业园建设、编写发布案例集和白皮书等成果、举办具有国际影响力的会议论坛、打造检测认证服务平台、落实数字技能人才交流培训、促进数字基础设施研究合作等。

中国—上海合作组织大数据合作中心的启用将进一步搭建上海合作组织数字领域合作共赢的桥梁，深入挖掘合作潜力，不断丰富合作内涵，以交流互鉴激发上海合作组织国家数字技术创新动力，以共建共享推动上海合作组织国家数字经济共同繁荣。

(责编：申佳平、陈键)

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