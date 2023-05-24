陈 瑜

原标题：“智慧海关”赋能外贸高质量发展

5月23日，在华南地区最大的综合性枢纽海港广州南沙港，一艘艘国际货轮正有序靠泊、离泊。货物到港后，依托海关“集拼智管”新模式，涉及多个货主的货物可独立进行申报，无需查验的货物可快速通关。在繁忙的广州白云国际机场，依托“广州航空物流公共信息平台”等智能化监管系统，客户仅需进入平台网页，录入货物提运单号便可查询通关状态……

近年来，按照海关总署党委统一部署，广州海关认真践行“智慧海关、智能边境、智享联通”的“三智”理念，持续推进智慧海关建设和“智关强国”行动，充分发挥科技引领支撑作用，助力通关现代化、便利化，推动外贸“稳规模、优结构”。今年4月，广州海关进、出口整体通关时间为19.8小时、0.55小时，较2017年分别压缩76.23%、95.12%。

智能监管助力高效通关

广州南沙港具有大型海港物流运输多主体参与和多业务形态等特点，企业对高效、快捷的新物流模式需求不断增加。为加快推动粤港澳大湾区要素快速便捷流动，广州海关聚焦物流数字化、操作无纸化等目标，探索“集拼智管”监管新模式，不断提升关港企联动效率。

近日，一批来自德国的耐火砖分拨入仓，该票货物涉及多个货主。依托“集拼智管”新模式，各货主独立进行申报，命中查验指令的货物进入海关查验环节，无需查验的货物直接放行、提离，货物通关效率大幅提升。

“集拼智管”是广州海关所属南沙海关针对集拼进口货物推出的物流改革。在传统模式下，集拼货物集装箱需要等待所有货物完成申报、查验、放行等手续后再拆柜提离，对一些无需查验的货物而言，需要花费额外的时间。新模式下，同一集装箱装载货物在申报前即可全部入仓，每票货物可独立完成通关手续并及时提离，有效压缩货物在港时间。

除了货运现场，广州海关还持续拓展科技创新应用领域，在进出境人员、运输工具等监管领域广泛应用自动巡航、智能识别、智能监测、智能分析、智能预警等智能化监管手段，推进实施全天候智能通关。

科技创新推动降本增效

“我们有一票货物已经运抵，想咨询一下现在在哪个环节。”近日，一位广州中远海运航空货运代理有限公司的报关员匆匆来到广州白云国际机场的查验接单大厅，咨询一票生产急需的原材料通关情况。

广州海关所属广州白云机场海关关员了解情况后，第一时间为企业查询信息，同时，主动向报关人员介绍今年上线使用的“广州航空物流公共信息平台”。依托该平台系统，客户仅需进入平台网页，录入提运单号便可查询货物通关状态。

“我们经常接到客户来电咨询货物通关情况，以往只能去现场向货站、海关咨询，了解一票货物通关信息需要1—2个小时。如今通过‘广州航空物流公共信息平台’，仅需动一动手指，1—2秒便可通过平台查到货物通关流程，简单明了。”广州中远海运航空货运代理有限公司关务经理曾国斌表示。

目前，广州海关依托“单一窗口”平台实现12360热线指尖服务、移动远程监管、预约通关等21项海关业务一个平台集成应用，依托“数字广东”平台上线6项高频政务服务事项，积极推广海关旅客指尖服务，实现了数据“多跑路”、企业群众“少跑腿”。

广州海关综合业务处副处长何敏慧表示，海关将继续以“三智”理念为引领，在南沙自贸试验区等重点区域率先推出一批贴近民生的“智慧海关”改革项目，同时积极主动加强与各有关部门的对接沟通，通过智慧化手段提升口岸信息化水平，进一步优流程、提效率、降成本，服务推动高水平对外开放。

(责编：申佳平、陈键)

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