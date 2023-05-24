雅万高铁开始联调联试
2023年05月24日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：雅万高铁开始联调联试
记者5月22日从中国铁路国际有限公司获悉，印度尼西亚当地时间5月22日16时（北京时间17时）起，雅万高铁开始联调联试，这标志着雅万高铁建设取得新的重大进展，为全线开通运营奠定了坚实基础。
中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，联调联试是为确保动车组列车安全平稳运行，在高速铁路开通前进行的严格试验检测和设备调整优化。通过在新建高速铁路开行综合检测列车进行动态检测的方式，对轨道、供电、接触网、通信、信号、预警监测等系统性能进行检测验证，使各系统和整体系统性能达到设计要求，满足开通运营需要。
雅万高铁2018年6月9日正式开工建设以来，在中印尼两国元首亲自推动下，经过中印尼铁路建设者的共同努力，工程建设进展顺利。目前，雅万高铁路基、桥涵、隧道等土建工程全部完成，轨道、四电工程基本完成，运营准备工作有序开展。联调联试结束后，还要进行运行试验和安全评估，以上环节完成后将开通运营。
雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142.3公里，最高运营时速350公里，是“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。
(责编：申佳平、陈键)
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