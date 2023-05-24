杨雪

原标题：我国13名科考队员成功登顶珠峰

23日中午，我国13名科考队员成功登顶珠穆朗玛峰。这是2023年珠峰地区综合考察研究中的峰顶科考。记者从第二次青藏科考队办公室了解到，本次科考顺利完成了极高海拔气象站技术升级、雪冰样品采集、冰芯钻取、冰塔林无人机航测、温室气体探测、岩石样品采集等10多项既定科考任务。2023年珠峰科考从4月下旬展开，将持续到5月底。

青藏高原是“世界屋脊”“亚洲水塔”“地球第三极”，是我国乃至亚洲重要的生态安全屏障，也是开展地球多圈层相互作用研究的天然实验室。青藏高原是全球气候变化的关键区、敏感区，保护好青藏高原的生态环境，不仅有利于维护我国生态安全、生物多样性、水资源供应、气候系统稳定，也有益于维护全球生态安全。

第二次青藏科考队队长姚檀栋院士介绍，2023年珠峰科考作为第二次青藏科考的标志性活动，对揭示珠峰极高海拔区特殊的未知生态环境过程及其广域影响具有重要科学意义。珠峰是地球最高峰，是开展地球系统科学研究的关键区域。持续开展珠峰科考，研究珠峰地区生态环境本底与变化，从系统性的角度揭示极高海拔地区地球系统变化的过程和机理，服务青藏高原国家生态文明高地建设，是第二次青藏科考队落实《中华人民共和国青藏高原生态保护法》的重要科考实践。

“珠峰科考不仅仅是攀登到峰顶把数据拿到就结束了，因为气候和环境变化是动态的长期过程，不是一次性考察结束后，这个使命就完成了。”姚檀栋说，今年的珠峰科考活动是去年科考的深化和提升。尤其是青藏高原生态保护法颁布后，如何把关键的科学问题解决好，把珠峰国家公园建设的样板作用发挥好，是科考队的长期任务。珠峰科考将持续聚焦全球气候变暖影响下珠峰极高海拔环境如何变化、珠峰环境变化与西风—季风如何相互作用、珠峰地区未来环境如何影响亚洲水塔变化等重大科学问题开展考察研究。

目前，珠峰科考实现了登山科考向科考登山模式的转变，实现了从“攀登”到“了解”再到“保护”的思路转变，也实现了新技术和新手段的应用。例如，针对极高海拔地区仪器设备的电源问题，科考队和负责探月工程供电系统的研究人员联合，将月球上供电系统技术成功应用到极高海拔地区，解决了极高海拔地区仪器设备供电面临的极低温、极低压、电源保护自启动这三个老大难问题。

据了解，2023年珠峰科考由相关领域战略科学家领衔，共有5支科考分队13支科考小组的170多名科考队员参与，聚焦西风—季风协同作用及影响、亚洲水塔变化、生态系统与碳循环、人类活动变化、稀有金属资源等方向开展综合科学考察研究。

(责编：申佳平、陈键)

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