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消费动力强劲 年内快递业务量同比增长17.0%

田 鹏
2023年05月24日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：消费动力强劲 年内快递业务量同比增长17.0%

据国家邮政局公布的4月份邮政行业运行数据显示，1月份至4月份，邮政行业寄递业务量累计完成468亿件，同比增长13.7%。其中,快递业务量累计完成371.0亿件，同比增长17.0%。

“快递业务量是商贸流通最直接的反映，而商贸流通越发达，往往就表示经济发展和消费增长越具有活力。”星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，快递业的繁荣可以充分反映出国人消费需求旺盛，进而折射出消费市场增长动力的强劲以及国民经济的持续向好。

随着快递业务量的增长，物流相关企业的业绩表现亮眼。以A股物流上市公司为例，据东方财富Choice数据统计显示，A股市场47家物流上市公司（按申万行业标准划分）2023年一季度营收均实现正增长，合计达6781.19亿元；其中，38家企业净利润也实现正增长，占比超八成。

谈及今年以来我国快递行业业务量、营收表现双佳的原因，付一夫认为，自去年年底以来，消费市场扰动因素逐渐消除，今年开始全国各地都在“全力拼经济”，各项利好政策不断出台，各行各业加快重回正轨，叠加一系列促消费政策持续出台，消费者信心不断改善，被压抑已久的消费需求开始释放，由此带动快递业务的强劲增长。

这从近日公布的前4个月社会消费品零售数据便可得到验证。据国家统计局数据显示，1月份至4月份，我国社会消费品零售总额149833亿元，同比增长8.5%。

需要注意的是，快递行业的繁荣，一方面能够充分反映出经济的活跃度，预示着经济复苏回暖态势；另一方面，对进一步夯实我国经济全面回暖基础也有重要的促进作用。

北京社科院研究员王鹏对《证券日报》记者表示，快递行业复苏发展步伐加快的同时，还可以带动其他相关行业发展，增加就业机会；另外，快递行业作为供给端和需求端的连接体，其高质量发展将为“促消费”落地显效保驾护航。

此外，Co-Found智库秘书长张新原对《证券日报》记者补充道：“快递业务量迅速增长可以进一步促进电子商务的发展，推动消费升级，促进经济结构优化。”

为了进一步发挥快递行业对经济回暖的助推作用，张新原建议，首先，各类快递企业应该加强对服务质量的管理和监督，在提升服务效率的基础上保证服务质量和用户体验；其次，相关企业应加强和采用各类智能化技术，通过技术创新推动快递行业的智能化水平，提升快递服务效率；同时，快递企业还可以优化网店布局和运营模式，通过管理创新提高运营效率和成本管控能力。

王鹏表示，从监管部门角度来说，需要出台相关支持政策，更好地去引导快递行业快速发展，同时可借助数字化方式，实现常态化监管，政府、行业主管部门和商协会等组织应该进一步加强对快递行业的监管和服务，有效规范市场秩序，引导快递企业的数字化、智能化升级和标准化建设，营造公平、公正、公开的快递行业营商环境，加大消费者权益保障力度。

(责编：申佳平、陈键)
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