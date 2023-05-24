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各地大力推进零工市场建设 多渠道拓宽就业空间

孟 珂
2023年05月24日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：各地大力推进零工市场建设 多渠道拓宽就业空间

据人社部消息，为贯彻落实党中央、国务院关于支持多渠道灵活就业的决策部署，促进劳动者就业增收，各地人力资源社会保障部门积极探索，大力推进零工市场建设，形成辐射城市全域的零工大市场、服务家门口就业的零工站点、行业性零工市场以及线上零工市场等多种模式，为劳动者灵活就业提供优质高效服务。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，当前结构性就业压力加大，在此情况下，各地采取有力措施，大力推进零工市场建设，畅通就业服务的“最后一公里”，千方百计增加就业岗位，促进创业就业和灵活用工，解决广大青年人就业创收的难题。为灵活就业者提供更优质的服务，切实促进劳动者就业增收，真正发挥灵活就业市场的“蓄水池”“稳定器”作用，为更多灵活就业者转入创业或固定就业岗位提供更多的缓冲机会，推动灵活就业市场与整工就业市场顺畅衔接发展，最终实现劳动者的高质量就业。

根据国家统计局最新数据，当前全国城镇调查失业率有所下降，但结构性就业压力比较大。青年人劳动力城镇调查失业率则屡攀新高，4月份16-24岁劳动力调查失业率高达20.4%。

具体看，湖北省大力推进“零工驿站”民生实事项目建设，精准服务灵活就业人员就地就近就业；山东省出台支持省级零工市场高质量发展的实施意见，构建了具有山东特色的“专精特新”零工市场政策体系；浙江省政府将零工市场建设列为十大民生实事之一；深圳市龙华区积极推动建设用人单位与零工群体沟通桥梁，将“龙华就业第一站”打造为辐射带动全区零工市场的桥头堡。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，由于进入门槛相对较低，且具有低成本优势，零工经济在吸纳就业和改善民生方面扮演着重要角色，堪称是就业的“蓄水池”。同时，当前平台丰富开放的资源也为劳动者提供了更多的就业机会，某种意义上相当于是给弱势群体提供了相对公平的竞争环境，并赋予了他们更多的发展可能性，包括增加收入、改善生活等等。

与此同时，各地优化布局，精准对接劳动者就业增收需求。例如，山东省在济南、淄博、烟台、潍坊、临沂等农村富余劳动力集中输入输出地，建设综合性的零工服务中心；在吸纳灵活就业农村劳动力较多的县（市、区）建立以人力资源市场为主体、以社区服务中心等配套设施为依托的公益性零工市场。

此外，多地聚焦生活、维权、管理等不同维度，不断增强零工市场的复合功能。

“零工就业与工作需求密切相关，一旦需求中断或者用人方业务萎缩，零工从业者就会面临着失业无收入的境况，后续再寻找新工作时又存在着较大的不确定性。而且，面对各种新业态新职业不断涌现，相当一部分零工从业者并没有能够提升技能、快速适应新岗位的培训渠道，这也制约着他们未来职业发展空间。”付一夫表示，由于零工从业者流动性较大，工作岗位经常变动，很难提供稳定的收入证明，个人信用信息缺乏，因而在享受金融服务方面常常“碰壁”。再者，同样是因为零工就业的灵活性、短期性和非契约性，致使部分平台缺乏主观积极性去给就业人员缴纳社保，而一些就业人员社会保障意识不足，经常希望“挣快钱”，忽略了意外风险、医疗问题和养老需求等保障，个人利益难以得到保证。

在规范层面，刘向东建议，鉴于零工市场存在就业信息不对称、市场秩序混乱、供求匹配度偏低、劳动纠纷较多等诸多问题，需要拓宽就业渠道，统筹规划建设零工市场、零工驿站、零工客栈等场所，打造零工市场线上线下融合平台。同时规范优化零工市场的用工标准、用工环境，依法保障劳动者权益，落实公平就业制度，依法严厉打击恶意欠薪等违法行为，开展清理整顿零工市场秩序执法行动。此外，应引导市场提供给劳动者求职做工、技能培训、法律咨询、健康体检、工伤保险等多种服务，减少劳动者在灵活就业方面的安全顾虑和维权诉求，有效促进灵活就业市场供需的动态匹配。

(责编：申佳平、陈键)
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