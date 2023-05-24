人民网北京5月24日电 （记者赵竹青）记者从国家原子能机构获悉，应国家原子能机构邀请，国际原子能机构（以下简称IAEA）总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西于5月22日至26日来华访问。这是格罗西自2019年就任IAEA总干事后首次访华。

5月22日，国家原子能机构主任张克俭会见格罗西总干事。张克俭高度评价格罗西领导IAEA在促进核能应对气候变化、推广核技术多元化发展应用、帮助成员国实现联合国可持续发展目标等方面取得的成绩，赞赏格罗西为协调促进核安全核安保合作、斡旋解决敏感热点核问题等所作的努力，介绍了中国安全积极有序发展核能，大力推动核科技创新、产业发展和民生应用取得的重要进展成就。

张克俭指出，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议为推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段、应对国际安全挑战指明了方向，中方愿继续加强与IAEA全方位合作，积极探索中国—IAEA—第三方合作模式，向国际社会分享更多成功经验，提供更多公共产品，携手推动全球发展倡议、全球安全倡议在核领域落地生根，为实现“原子用于和平与发展”的愿景贡献更多力量。

张克俭强调，日本福岛核污染水排海是关乎全球海洋环境和公众健康的重大问题。IAEA是核领域最重要的政府间国际组织，希望IAEA技术工作组秉持客观、公正、科学态度，对日本排海方案进行严格审查，确保最终评估报告充分反映各方专家意见，经得起历史的检验，不为日排海方案背书。

格罗西高度赞赏中方提出的全球发展倡议和全球安全倡议，积极评价中方在核能发展与核技术应用方面取得的成就，充分肯定中方与IAEA长期以来的合作成果，期待与中方进一步深化各领域合作，重申将对福岛核污染水处置进行全面严格有效的事前、事中、事后评估监督和独立监测。

会见前，张克俭与格罗西签署了《中国国家原子能机构与国际原子能机构关于小型模块化反应堆和核电基础设施开发领域合作实际安排》，并共同见证国家原子能机构、中核集团、中国科学院合肥物质科学研究院、中国原子能科学研究院等与IAEA签署多项合作文件，内容涉及核能应对气候变化、核技术诊断治疗癌症、核数据科学与核燃料循环、涉核新闻传播与公众沟通等多个领域。国家原子能机构还向IAEA交付了一批由中方企业捐赠的核安保专业设备，以及38项由中方翻译完成的IAEA核安全标准和核安保导则。

今年3月，IAEA理事会一致通过格罗西连任IAEA总干事，新任期将于今年12月正式开始，至2027年12月。此次访华期间，格罗西将会见我国有关政府部门和主要涉核企业负责人，到清华大学、中国原子能科学研究院、国家核安保技术中心、国家核与辐射安全监管技术研发基地、石岛湾高温气冷堆示范电站、上海电气核电设备制造基地等涉核企事业单位参观交流，推进IAEA与我国在相关领域的合作。

(责编：赵竹青、吕骞)

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