人民网北京5月24日电 （记者赵竹青）记者从中国农业科学院获悉，中国农业科学院果树研究所和山东省招远市人民政府合作共建“胶东半岛果树产业研究院”，探索果业高质量发展与共同富裕同频共振新模式。23日双方在京举行签约仪式。

中国农业科学院果树研究所所长曹永生表示，当前，我国果业正在从传统以“高产”为导向的1.0时代，正在向以“优质”“营养”“健康”转变，最终将迈进以“感官”为导向的5.0时代。也就是从“吃得到”到“吃得够”“吃得好”“吃得健康”，并最终达到“吃得美”。

“我们要通过高端创新引领，率先实现向果业5.0时代的跨越。”曹永生指出，我国是世界水果生产大国，种植面积和产量均居世界第一，但优质果品供给不足。要实现我国果业的高质量发展，建设果业强国，就必须在保持产销总量平衡的基础上，大幅提高优质供给。

曹永生表示，果树所作为国家果树战略科技力量，将紧紧围绕“四个面向”总要求，主动对接胶东半岛特别是招远果树产业重大需求，不断深化政产学研企五方共赢合作。

招远市人民政府市长史鑫表示，招远物产资源丰富，产业基础扎实，作为“中国金都”，更有“中国红富士苹果之乡”的美誉，此次签约共建胶东半岛果树产业研究院是招远果业高质量发展中具有里程碑意义的一件大事，必将为招远果业发展注入强劲动能，成为央地务实合作的典范。

据悉，研究院将紧紧围绕科技创新引领产业高质量发展、助推乡村全面振兴等国家重大战略需求，以招远为中心，依托胶东半岛果树产业生态区位优势，重点开展果树产业规划咨询、科技创新、成果转化、示范培训和品牌建设等全方位合作，打造“共同富裕示范区齐鲁样板”，科技助力胶东半岛全面推进乡村振兴和果树产业高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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