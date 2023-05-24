5月23日，由人民数据主办的人民签全国电子印章公共服务平台上线仪式发布会（以下简称“人民签”）在人民日报社新媒体大厦举行。来自中宣部信息中心、工业和信息化部信息中心等相关单位的同志出席了本次活动。

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人民数据负责人在致辞中表示，“人民签全国电子印章公共服务平台”是一款旨在为全国各省、市、区电子印章互联互通、互签互验、互信互认提供技术支撑服务，打造政务服务中企业电子文件、电子印章跨省级、跨平台、跨应用的签章服务平台。此次“人民签”正式上线，将建立起一套标准的电子印章制发、管理、应用、存证、出证体系，实现“一章在手，全国通用”的目标，进而推动数字时代公共服务效率优化提升，促进数字经济时代经济社会高质量发展，助力建设人民满意的服务型政府。

发布会上，人民签事业部主任丁向东对“人民签”的情况进行了介绍，“人民签”于2021年开始规划设计，2023年2月正式推出上线，2023年3月获得工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室)出具的软件检测报告，在山西云时代智慧交通技术有限公司的协助推进下，平台实现同山西省非政务服务平台、安徽省企业侧统一电子印章服务平台打通，已经实现“一章在手，两省通用”的目标，为“人民签”实现“一章在手，全国通用”的目标打下了良好的基础。“人民签”定位为电子印章行业的“银联”产品，其本身不与任何电子印章平台和电子签章厂商竞争，而是将电子印章的签发体系和电子签章的应用分离开来，加强了电子印章的签发体系和认证体系的管控和互认，破解了各电子印章签发机构各自为政、无法互签互验的难题，使得电子印章的签发体系更加简单、规范、可信。同时担当起建立行业连接标准、规范行业发展、赋能电子印章相关厂商的责任，进而更好地服务终端客户。

据了解，“人民签”还将完成各省市企业侧电子印章公共服务平台、各省市公共资源交易中心电子印章平台和主要的第三方电子印章服务平台与“人民签”的接入对接，并实现所有第三方CA结构和电子营业执照认证链的接入，通过对所有合规的电子签章软件开发商开放，进而保证任何企业在任何合规、权威的电子印章平台申领的电子印章可以跨平台、跨地域、跨行业、跨应用使用，既满足政务服务中的应用，也满足电子商务、企业协同办公中的应用。

下一步，人民数据将把全面推广“人民签全国电子印章公共服务平台”作为工作重点，并打造更多的应用场景，将各电子印章平台全面接入电子印章公共服务“一张网”，实现在全国范围内标准统一、互通互认，深化“一网通办”，推动政务服务提速增效，营造更优质的市场营商环境。

(责编：曹淼、李源)

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