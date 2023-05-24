原标题：兴业银行落地数字人民币基金支付服务

近日，天天基金成功上线兴业银行数字人民币基金支付功能，兴业银行成为首家与天天基金开展数字人民币合作的股份制商业银行。该功能上线后，兴业数字人民币钱包用户可以用数字人民币在天天基金App上购买或赎回基金产品，有效拓宽了兴业数字人民币钱包的支付应用场景。

“与天天基金的合作是兴业银行银银平台继数字人民币消费贷款场景应用创新后，在数字人民币应用场景上的又一次突破，也是兴业银行在财富管理行业的首次数字人民币合作尝试。”兴业银行银行合作中心负责人表示。

作为国内第10家数字人民币指定运营机构，兴业银行发挥银银平台优势，积极为银行等金融同业机构提供优势互补、开放共赢的数字人民币2.5 层合作服务，涵盖消费支付、数币红包、商户收单（含一码通扫）、自动兑回、代发工资、缴税、贷款、投资理财等功能场景，合作数量在2.0层运营机构中位居前列。

(责编：董童、李源)

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