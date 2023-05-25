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邮储银行创新推出“智慧租赁云平台” 提供租赁行业全流程综合化服务

2023年05月25日14:04 | 来源：中国经济网
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原标题：邮储银行创新推出“智慧租赁云平台” 提供租赁行业全流程综合化服务

　　中国邮政储蓄银行积极贯彻落实建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，于近期创新推出“智慧租赁云平台”，通过打造监管数字化、管理规范化、体验便捷化的智慧租赁监管平台，提供全流程线上化的租赁服务。目前，该产品已在深圳试点上线。

　　“智慧租赁云平台”主要为政府（G端）、企业（B端）、个人（C端）提供规范便捷的线上租赁服务，是邮储银行依托金融科技，以市场需求为导向，研判行业发展趋势，打造的“政务+场景+科技”的智慧租赁平台，旨在有效提升客户服务质效。

　　该平台重点服务租赁行业G、B、C全链条客群，主要有三大特点：一是聚焦资金监管，助推住房租赁市场健康发展；二是加强多端服务，根据需求为G端客户提供定制化服务，做好租赁企业管理服务助力提升B端客户粘性，通过租房缴费等线上产品向C端客户提供一站式服务；三是优化客户体验，通过人工智能、大数据等科技手段为租赁企业提供便捷房源维护、财务资金管理、线上管理租约等服务，流程清晰、操作简单，同时为租赁客群提供方便快捷的电子地图找房、签约、缴费等服务，匹配精准、安全可靠。

　　下一步，邮储银行将充分发挥金融科技优势，密切关注租赁行业客户需求，持续推动智慧租赁平台迭代更新，不断实现智慧租赁等政务场景的创新，加快推广场景应用，以实际行动为政务民生服务贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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