原标题：推动“租有所居” 我爱我家将惠民住房租赁进行到底

今年22岁的王雪晴是北京一所高校的大四毕业生，已找到工作的她，目前最头疼的问题就是租房。“想要找到一个距离上班地方近，价格又便宜点的房子，真不容易，最近我看了有五套房了，才算是找到一套满意的房子。”令王雪晴满意的不仅是房子通勤方便，她还参加了我爱我家租房惠民活动，节省了不小的开支。

这得益于我爱我家住房租赁惠民活动。5月15日，我爱我家在品牌战略发布会暨23周年庆对外宣布，推出了“租赁惠民行动计划”，充分发挥行业头部企业的示范作用，从春节后的返城季，到大学生毕业季，再到年底的暖冬季，我爱我家以最大优惠力度推出了贯穿全年的住房租赁惠民服务。

住房租赁优惠贯穿全年

据悉，我爱我家住房租赁优惠实现全年覆盖，包含有“春归返工季”“暑期毕业季”与“温情暖冬季”，根据群体特征与季节差异，给予不同程度的优惠。其中“春归返工季”主要是针对春节后进京返工人员，给予了普租佣金95折、相寓整租服务费85折的优惠活动；而从6月起，正是大学毕业生租房的高峰期，“暑期毕业季”对大学毕业生给予多项优惠措施，普租实施“月付+佣金7折”的优惠，相寓整租“押0付1+服务费85折”、分租“押0付1”。而在冬季，取暖费用是很多租户所关注的问题，我爱我家推出的“温情暖冬季”，符合条件的房源给予了补贴一个月采暖费或实际租住天数补贴30%取暖费。

从实际效果来看，今年的“春归返工季”已获得圆满成功，我爱我家共拿出7.8万套房屋参与活动，全北京700多家门店、1万多名经纪人积极行动起来，实地搭建展台，现场讲解相关优惠政策，为客户答疑解难，累计让利超过800万多元。

我爱我家“暑期毕业季”活动受到广泛关注，在佣金打折的同时，我爱我家还推出了“百万补贴，给利到家”。新、老用户均可在我爱我家官方网站、官方APP及小程序的指定入口进入活动主会场，报名参与。可获得1000元、500元、100元相寓租房补贴、5000元大额相寓补贴券和指定城市特价好房等奖项福利，此外为大学毕业生准备了京东E卡、顺丰优惠券、移动优惠券、优酷VIP等实用好礼。

品质服务覆盖客户全周期

2003年，我爱我家经纪人唐学军大姐帮助一名考研生租到了房子，按理说租房服务已终结，但唐学军始终放心不下20岁的小姑娘，还帮忙买齐了窗帘、被褥等生活必需品，20年以来，两人成为倾诉心事的朋友。5月15日的发布会现场，我爱我家COO高晓辉表示：“像这样的普普通通的故事，在过去的23年里，每一天都在我爱我家发生着。我爱我家人始终用这份朴素的善意温暖着一个个来城市打拼的普通人，从租房到买房陪着他们成长，见证他们生活得越来越好。这样的‘温暖’特质在一代又一代的‘我家人’身上传承，直到现在，推开每一家店门，扑面而来的依旧会是邻家兄弟姐妹般，温暖亲切的问候。”

以贴心的品质服务贯穿租房全周期，带给新市民、青年人的“温暖”，这是我爱我家23年形成的朴素价值观。基于此，我爱我家一方面，打造覆盖客户全生命周期场景的“小寓智系”智能化数字基建产品，通过数字计划进一步提升客户体验。另一方面，我爱我家持续不断更新与迭代品质服务，2022年，提出“如实说”“提前做”“主动赔”的服务主张，引领行业服务品质升级，重视更深层、更人性化、前置化、主动化服务，为用户提供全方位的服务体验，将全行业同质化的硬条款，升级至我爱我家品牌独有的暖服务。

多措并举“租”有所居

住房租赁事关民生福祉。今年《政府工作报告》提出，加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。从世界各国住房租赁市场供给经验来看，私人住房普遍占有重要比重，因此机构化、规模化、专业化住房租赁企业在其中发挥出重要作用，通过发挥其标杆示范作用，带动整个租赁市场发展，有效解决新市民、青年人的住房租赁问题。

作为中国住房租赁行业的龙头企业，我爱我家旗下相寓规模达到25.4万套，打造“中国首个‘新市民和青年人’的安心租房科技平台”，基于“质量导向”的战略调整实现了依托“相寓”APP 的全量业务互联网数字化运营，在经营规模与运营效率方面均稳占行业头部位置。在我爱我家看来，广大新市民、青年人首先需求的是“租得到”“租得起”，其次才是“租得好”，方能“租得稳”。相寓构建了多元化的租房产品体系，以价廉物美的方式为消费者提供支持，助力消费者租有所居，租有宜居，住进每一种生活。

我爱我家副总裁、相寓总经理刘洋说：“住房租赁企业本质是服务行业，同时也是民生行业，帮助新市民、青年人实现安居，是时代赋予住房租赁企业的使命。我爱我家以‘看长’‘行稳’的决心不断强化能力建设与长期投入，围绕居住生活的大场景做创新性外延，探索更多可能性，成为民生保障中的重要力量，为实现美好居住作出应有贡献。”

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经