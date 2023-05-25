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2023中国汽车知识产权年会在汉举办

2023年05月25日14:44 | 来源：新华网
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原标题：2023中国汽车知识产权年会在汉举办-新华网

5月16日至18日，2023中国汽车知识产权年会（以下简称“年会”）在武汉举办。年会由中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）、东风汽车集团有限公司、中国汽车工程学会共同主办。

开幕式现场，中国汽车知识产权交易平台上线，实现了国内汽车知识产权交易的平台化运行，将加速推动我国汽车行业知识产权向实际应用的转化。

此外，“汽车知识产权闭门研讨会暨专利价值评估团标启动会”在年会期间举办，中国汽车工程学会知识产权分会第二届委员代表以及行业专家等40余位嘉宾出席会议，就行业热点知识产权问题及分会未来工作进行了研讨。同时，会议启动汽车行业专利价值评估团体标准的研究及制定工作，破解专利价值评估难题，推动汽车行业知识产权运营水平。

与会专家表示，安全是永远存在的命题，并行的、动态的、全方位的进行防护，才能保证系统的健康；建设安全可信的车联网系统，进行安全的解析管理，需要加大对于新兴产业的知识产权保护力度，从而构成有用的、有效的、安全的产业体系。

湖北省知识产权局局长刘治田指出，知识产权已经成为全球博弈的重中之重。湖北知识产权局将按照湖北省委省政府的工作要求，聚焦产业服务企业，大力推进知识产权强企建设，引导汽车产业充分运用知识产权，重构创新链与产业链，打造两者有机融合，相互促进的生态体系，从而提升企业的竞争力和产业的创新力。

据介绍，此次年会设置管理保护、前沿技术、标准必要专利SEP、商用车IP、动力电池等6大分论坛，集聚全球汽车产业龙头企业、国内外顶尖专家学者，聚焦智能网联、新能源、商用车、标准必要专利等汽车行业热点，共同解析、探讨专利价值评估、专利信息利用、知识产权运营以及科技成果转化等知识产权前沿话题，推动知识产权贯穿科技研发、技术转移、商业转化和利益分配全链条，为中国汽车产业知识产权发展提供创新思路，注入强劲动力。（刘沛彤）

(责编：董童、李源)
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