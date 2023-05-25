原标题：浙商银行人才银行助力“四链融合”

近年来，浙商银行积极响应二十大号召，“推动创新链产业链资金链人才链深度融合”，不断以科技创新服务企业融资新需求、新赛道。

人才是创新发展的重要牵引和支撑，是串联产业链、创新链的核心要素。然而人才创业，普遍会遇到研发资金短缺，轻资产融资难的问题。浙商银行在业内首创以高层次人才为服务对象的金融服务品牌——人才银行，以全生命周期金融服务满足高层次人才在创业创新过程中的金融需求。目前，已为2200多名高层次人才提供近130亿元的融资，支持近百家人才企业实现上市。

具体做法是，浙商银行以高质量服务高层次人才创业创新为切入口，积极对接各地政府、园区以及担保、创投等机构，设立“人才之家”，打造服务人才的金融支持生态圈；通过建立人才评分卡模型、推出人才专属金融产品等形式，系统性构建以高层次人才个人价值为依据的高效率金融服务体系；深入开展人才金融顾问服务，持续加大对新一代信息技术、生物医药、高端装备、新能源等新兴产业领军人才创业创新的金融支持，积极帮助人才企业拓宽融资渠道、降低融资成本，打造服务“四链融合”的“浙商样本”。

以汽车制造行业为例，李博士是国内知名的发动机控制器专家，曾获得国家科技进步一等奖，并在全国工业4.0创新创业大赛等多个比赛中获得大奖，属于业内知名的国家级高层次人才。“国产传感器存在陶瓷材料零件一致性差等问题，长期被德国垄断，我们一直想做自己的企业品牌。”李博士告诉记者。

2020年，他创办的浙江科瑞信电子科技有限公司刚刚在湖州落户。由于在湖州没有自有厂房，难以通过常规的抵质押获得银行融资，而企业处于初创期，研发需要大量资金。浙商银行人才银行服务团队，了解到企业的经营难题后，迅速组建了金融顾问团，金融顾问团初次见到李博士，就被其创新冲劲吸引。经过多次走访调研，基于李博士的人才身份，以及企业创新创业属性，金融顾问团为其设计了“人才银行”金融服务方案，运用浙商银行“人才支持贷”产品，通过绿色通道，为企业发放400万元信用贷款，大大降低了企业融资成本，解决企业在创业初期的融资难题。

有了资金，浙江科瑞信电子科技有限公司一举解决了研发难题，实现了汽车电子智能传感器领域的国产替代，大额订单接踵而来。年销售额由最初的3000万扩大到8000多万。随着生产规模的逐步扩大，企业的资金占用规模愈发扩大，为进一步满足企业融资需求，帮助降低融资成本，2023年初，浙商银行为浙江科瑞信电子科技公司再次增额授信400万元，并配套提供代发工资、日常结算、美元账户管理等全生命周期金融服务，成为了助力该企业实现高质量发展的“金融引擎”。

这样成功的案例在浙商银行人才银行服务中还有很多。并且通过扶持一个创新型人才企业，链接上下游企业，打造成“连点成线”“织线成网”的产业链金融服务。

曹先生是我国太阳能、风能发电行业知名专家，任中国光伏行业协会理事长，他在可再生能源电源变换技术领域提出了多项创新方案并达到国际先进水平，先后主持了10多项国家“十五”、“十一五”重大科研攻关项目，享受国务院特殊专家津贴。

在我国大力发展绿色低碳能源的背景下，曹先生积极投身事业，创办了阳光新能源有限公司。公司聚焦光伏、风电、风光储氢充多能融合等领域，在全球光伏电站开发商中位居前列，是新能源全生命周期解决方案的创领者。

新能源发电行业是一个高投入、高研发的行业，阳光新能源有限公司建设及研发所需资金体量较大，浙商银行人才银行服务团队主动对接企业，积极运用各项创新金融服务助力企业降本增效。2021年11月，公司接手某一电站项目，原来的融资方式成本较高，资金使用受限，审批效率较低。浙商银行人才银行服务团队获悉这一困难后，灵活利用人民银行推出仅一个月的“碳减排支持工具”这一创新产品，仅用一个月时间就为企业投放了首笔贷款，帮企业降低了几十BP的融资成本，也精准借助货币政策工具支持人才新能源企业发展。

除此之外，浙商银行充分运用供应链金融服务，以阳光新能源有限公司作为核心企业，为下游经销商提供光伏贷，有效解决了企业产业链上下游的融资难、融资贵问题，实现了以人才链打通资金链。截至目前，累计服务成员单位206户，融资余额2.93亿元。

以人才为起点，以金融为纽带，浙商银行通过全面深化人才银行服务，汇集保险、担保、券商、会所、律所等力量，为企业提供全生命周期的金融顾问综合服务，不断增强金融服务实体经济能力，助力科技创新加码实体经济发展，支持创新链、产业链、资金链、人才链实现深度融合，为打造现代化创新体系、产业体系提供了有效金融支撑。

(责编：董童、李源)

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