人民网北京5月25日电 （焦磊）5月25日，在商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，近年来，我国汽车出口稳中向好，产品结构持续优化。

束珏婷称，我国汽车出口主要呈现三方面特点。一是贸易规模逐步扩大。2021年、2022年汽车出口增量连续两年均在100万辆以上。今年1-4月，我国汽车出口149.4万辆，同比增长76.5%。二是市场日益多元。前4个月，我国汽车出口至全球204个国家和地区，其中向“一带一路”沿线国家出口136.4亿美元，增长1.2倍，占比45.9%；向发达经济体出口124.1亿美元，增长1.2倍，占比41.8%。三是新能源汽车贡献重要的增量。1-4月，新能源汽车占汽车整体出口金额比重提升至42.9%，对汽车出口增长贡献率达51.6%。

束珏婷表示，当前我国汽车出口呈现较快增长的阶段性态势，但在发展质量和效益方面仍有较大提升空间，在运输保障、金融服务、海外售后等方面仍存在一些困难问题。

下一步，商务部将会同相关部门重点做好以下三方面工作：一是加强运输保障，促进汽车企业与航运企业开展中长期战略合作，鼓励航运公司加快建设滚装船队，扩大汽车出口运力。二是鼓励汽车企业与国内外金融机构合作，在依法合规、风险可控的前提下，创新金融产品与服务，更好满足企业需要。三是支持汽车企业完善国际营销和售后服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力，树立良好品牌形象。

(责编：王仁宏、吕骞)

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