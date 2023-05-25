人民网北京5月25日电 （焦磊）5月25日，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，对美光公司审查是维护国家安全的必要措施。

此前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。

审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

束珏婷表示，中国政府坚定推进高水平对外开放，持续改善营商环境，愿与世界各国分享中国发展机遇。只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类产品服务进入中国市场。

(责编：王仁宏、吕骞)

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