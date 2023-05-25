2023年5月23日，习近平经济思想研究中心召开“习近平经济思想理论研究和阐释传播专题研讨会暨《习近平经济思想研究》期刊一周年座谈会”。邀请中宣部出版局、国家发展改革委政研室，以及中心理事会理事单位、地方发改委、大型央企、科研院所、新闻媒体等相关负责同志和专家学者参会，围绕“学思践悟习近平经济思想，推动《习近平经济思想研究》期刊高质量发展”，开展研讨交流。会议由习近平经济思想研究中心主任史育龙主持。

习近平经济思想研究中心副主任李玉举首先介绍了中心开展学习研究、宣传贯彻和阐释传播习近平经济思想的有关情况。

中国发展改革报社社长徐强谈到，做好习近平经济思想的阐释传播，要坚持理论性和实践性相统一，扎实开展基础理论研究，梳理总结习近平经济思想指导实践的生动案例；要不断丰富传播载体和渠道，采取研究专刊、口袋书、小册子等方式，推动习近平经济思想的社会化、大众化、分众化及精细化传播；要持续加强人才队伍建设，着力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传工作队伍。

中共中央党校（国家行政学院）经济学教研部教授韩保江谈到，习近平经济思想作为马克思主义政治经济学中国化的最新成果，其科学品格既一脉相承，又守正创新。要在习近平经济思想学理化研究上更深一层、更进一步，期待《习近平经济思想研究》期刊打造成理论宣传新高地。

福建省发展改革委副主任张文洋谈到，福建省发改委坚持把习近平总书记重要讲话和指示批示精神，省委省政府要求与各党支部、处室的工作职能相结合，切实以习近平经济思想武装头脑、指导工作。坚持把《习近平经济思想研究》期刊作为各党支部学习的重要参考资料，纳入青年理论学习小组和“湖东讲坛”学习计划，期刊覆盖民营企业、社会团体、高校智库、村级组织等。成立福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心福建省发展改革委研究基地，扎实开展理论研究和实践总结。

人民日报社理论部副主任张怡恬谈到，人民日报社理论部把宣传阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和最重要的政治责任，不断深化对习近平经济思想的宣传阐释，在系统研究、科学解读、新媒体传播等方面做了大量工作。牢记习近平总书记对人民日报社提出的扩大“三个覆盖面”的重要指示要求，要细化选题、增加深度，发现作者、创新表达，丰富载体、形成矩阵，拓展渠道、扩大传播。希望《习近平经济思想研究》期刊发挥优势，做出特色，做亮栏目。

中国石油党组宣传部部长张海云谈到，中国石油党组对学习贯彻习近平经济思想高度重视、作出安排，持续推动将党的创新理论学习好、领悟好、运用好。《习近平经济思想研究》创刊一年来，迅速发展成为思想理论阵地，已成为集团党组、总部部门、专业公司和所属130余家单位的重要学习资料。

国家发展改革委政研室有关负责同志谈到，习近平经济思想具有强大的理论创新活力，开展学习研究、宣传推介和贯彻落实工作，必须持之以恒、久久为功、善作善成。要坚持政治引领，站稳政治立场，时刻与习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神对标对表；坚持守正创新，夯实基础性工作，深化学理化研究，不断提升理论研究的质量和水平；坚持群众路线，深入基层开展调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力；坚持正确导向，推出高质量宣传产品，办好《习近平经济思想研究》期刊，增强理论宣传的穿透力和覆盖面；坚持底线思维，严格落实意识形态工作责任制，守住底线、筑牢防线、追求高线，建强守好意识形态阵地。

中宣部出版局期刊处有关负责同志参加会议并提出要求。

(责编：王仁宏、陈键)